Los ingresos estimados llegan a $us 16.000 millones para Tarija y municipios aledaños como Entre Río, en la provincia O’Connor), la reactivación significa recuperar los ingresos por regalías destinados a hospitales, carreteras y proyectos productivos, dijo el funcionario.

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Fuente. Visión 360

Por Germaine Barriga Velarde

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El vocero presidencial en Tarija, Jorge Vaca, informó que la petrolera brasileña Petrobras comenzará en un plazo de tres a cuatro meses los trabajos de exploración en el megacampo Domo Oso X-3 en el departamento de Tarija, después de que el Tribunal Agroambiental emitiera el fallo 7170/2026 que confirma que el proyecto se encuentra fuera de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia.

Sostuvo que el inicio de operaciones permitirá que el país no pierda ese contrato y una millonaria inversión que estaba en riesgo de perderse debido al vencimiento de plazos y las trabas políticas en torno al proyecto, en alusión al rechazo de las comunidades que habitan en la reserva a la ejecución del proyecto.

«Yo estimo de que de aquí a más o menos tres, cuatro meses ya estén empezando a verse los movimientos para que realmente pueda volver a explorarse en este lugar y que el beneficio llegue a todos los bolivianos», informó a Bolivia TV.

El funcionario explicó, el tiempo apremiaba para la operadora brasileña y el Estado boliviano: «Este contrato más bien iba a perderse; los bolivianos estábamos perdiendo una importante inversión que, lamentablemente por politizar este sentido, íbamos a perder no solamente en la exploración, sino mucha inversión que teníamos bajo un contrato con Petrobras», manifestó.

La resolución del Tribunal Agroambiental ratifica que el pozo Domo Oso X-3 está ubicado a más de un kilómetro y medio fuera de los límites de la reserva de Tariquia, información que ya se había advertido por los pobladores de la zona, precisó.

Sin embargo, la gobernadora del departamento, María René Soruco, hozo conocer su preocupación por la decisión judicial, meintras que el Comité Cívico y las comunidades que habitan en la reserva rechazaron la decisión del tribunal, no descartaron asumir la defensa de la reserva natural.

Vaca informó que las proyecciones para este proyecto calculan reservas de entre 2 y 4 Trillones de Pies Cúbicos (TCF) de gas natural, es decir, dos a tres veces más que los pozos de la región. Los ingresos estimados llegan a $us 16.000 millones Para Tarija y municipios aledaños como Entre Ríos (provincia O’Connor), la reactivación significa recuperar los ingresos por regalías destinados a hospitales, carreteras y proyectos productivos, afirmó.

El vocero criticó la falta de exploración en gestiones pasadas y el agotamiento de los campos actuales. “Nosotros éramos un país exportador y ahora nos hemos vuelto un país que está tratando de vivir con lo poco que tiene del gas porque no se han explorado. Lo único que se ha realizado es gastar y gastar lo que teníamos en reservas y no poder tener las inversiones”, sostuvo.

Vaca destacó el respaldo regional al proyecto y aclaró que el fallo judicial no otorga a la empresa petrolera libertad para operar sin fiscalización; se exigió que Petrobras cumpla rigurosamente con la normativa ambiental y la responsabilidad social en las comunidades de influencia.

“Esto no quiere decir que se va a hacer un libre albedrío para poder realizar la exploración. Tiene que estar lo ambiental, pero no solamente lo ambiental, sino la responsabilidad social, para que el conjunto de esta exploración se verifique que realmente va en beneficio de todos”, puntualizó.

Vaca destacó que el uso de la tecnología actual permitirá hacer un seguimiento en tiempo real de las operaciones para garantizar la tranquilidad de la población tarijeña y boliviana.