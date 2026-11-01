YPFB confirma que Bolivia tiene 2,3 TCF de gas certificado hasta 2025; el volumen más bajo en 20 años

Sobre la base de estos datos, el consumo supera la reposición de las reservas, por lo que el Gobierno activa en un plan de exploración y explotación.

eju.tv / Video: Bolivia TV

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presentó la mañana de este viernes los resultados del proceso de certificación de reservas de hidrocarburos. Al cierre de 2025 las reservas de gas cayeron a 2,30 TCF.

Los 2,30 TCF es el registro más bajo en 20 años, un volumen que se incrementa a 2,76 TCF al incluir las reservas probables y a 3,24 TCF con las posibles, aunque la cifra confirma que el consumo supera la reposición de las reservas.

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«Lamentablemente no estamos para presentar buenas noticias, sino un mensaje de esperanza (…). Estamos consumiendo más gas de lo que estamos produciendo en el país», declaró Daroca, al presentar la certificación.

El presidente de la petrolera pública, Sebastián Daroca, presentó en Santa Cruz los datos de la certificación encargada a la consultora canadiense GLJ en una conferencia de prensa sobre la situación de las reservas probadas y probables de hidrocarburos.

La certificación presentada esta mañana incluye tres categorías de reservas: probadas (1P), que corresponden a volúmenes de hidrocarburos descubiertos y cuentan con viabilidad técnica, económica y legal para su comercialización. Las probadas más probables (2P), que incorporan volúmenes adicionales cuya recuperación es menos segura, mientras que la categoría 3P muestra las posibles amplían la estimación hasta alcanzar (ver gráfico).

El resultado de la certificación se conoce en un escenario marcado por la declinación de la producción nacional de gas, que alcanzó su máximo histórico en 2014, con cerca de 59 millones de metros cúbicos por día (MMmcd), y desde entonces mantiene una tendencia a la baja.