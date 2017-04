“En YPFB hay arbitrariedad y por esa puerta entra la corrupción”

El experto y consultor en temas energéticos, Hugo del Granado considera que las contrataciones directas contribuyen a la corrupción en la estatal boliviana YPFB.

Hugo del Granado es un experto y consultor en temas energéticos. Es de las pocas personas que, sin ser parte del Estado, posee información privilegiada que le permite revelar primicias sobre irregularidades y actos de corrupción en la estatal YPFB. El caso Drillmec fue publicado en primera instancia en su columna. Él dice que son sus amigos quienes se encargan de hacerle llegar la información e, incluso, cuenta que algunos le abrieron las puertas para entrar a la planta de separación de Gran Chaco y a la planta de regasificación de Coroico. En esta entrevista hace un análisis sobre la situación de la empresa.

Hemos escuchado una seguidilla de denuncias de irregularidades en YPFB. ¿Qué está pasando? ¿Hay un relajamiento de las normas estatales?

A partir del año 2008, bajo la presidencia de Santos Ramírez, se tramitan decretos de excepción para las contrataciones de YPFB, por los cuales se autoriza la compra directa, que lo que hacen es obviar los controles y la fiscalización, con el pretexto de ser ágiles y eliminar la burocracia. Lo que hacen es introducir un mayor grado de arbitrariedad y por esa puerta abierta entra la corrupción. El otro factor que ayuda a este relajamiento y facilitación a la corrupción es la descentralización de las presidencias de YPFB. Por ejemplo, esta contratación directa de Drillmec se la firma en diciembre en Villamontes, lo que genera un corto circuito con YPFB casa matriz en La Paz, que es la cabeza, la organizadora de todo el proceso de compras. Todos estos factores se mezclan y hacen que haya un libre albedrío al interior de todos los procesos de contratación en YPFB; a su vez, por el volumen de compras que tienen, el presidente habló de 4.000 a 5.000 contrataciones por año. En el caso de Drillmec, al principio el directorio delega la responsabilidad del procedimiento al presidente de YPFB, aunque éste a su vez delega al gerente de operaciones como líder de la operación y al vicepresidente para que haga la firma del contrato. A partir de ahí, el presidente de YPFB hace todo lo posible por deslindar responsabilidades de su cargo, en franca violación de los estatutos que dicen que el presidente es el representante legal para todo fin, sobre todo para este tipo de compras mayores, que como son muy permeables a la corrupción.

¿Por qué hace eso? ¿Será que prevé que va a haber corrupción y no quiere mancharse?

Trata de deslindar responsabilidad para mantenerse limpio y al margen, y eso lo hace sobre todo sabiendo que goza de la confianza del Gobierno. Entonces, se mantiene en el cargo, pero un ejecutivo con un mínimo de ética profesional, ante lo que sucede con este caso, lo mínimo que podría hacer es apartarse y renunciar, para que quien venga sea libre de las investigaciones que quiera hacer.

¿Se trata de un relajamiento normativo, irregularidades, negligencia, o es simple y llanamente corrupción?

Es que la corrupción es un fenómeno que se da cuando están dadas las condiciones para ejercerla. Otro factor es la falta de información pública. Por ejemplo, los precios de referencia normalmente no se los conoce, excepto en entornos de confianza que hacen que las empresas tengan que apostar con los ojos cerrados, o el acortamiento de los plazos para la presentación de ofertas. Por ejemplo, para presentar las propuestas para la planta petroquímica dieron un plazo tan corto y de las 35 empresas que fueron invitadas de manera directa sólo tres pidieron presentar sus ofertas. Por el lobby que hacen ante los funcionarios, las empresas de confianza ya están al tanto, tienen listo todo. En este caso de los taladros los requisitos son exigentes y largos y hay otros factores que aparecen, como que las licitaciones aparezcan prearmadas, predirigidas para determinadas empresas. En este caso es tal la seguridad que tenía Drillmec en esta licitación que comete errores infantiles. Por ejemplo, en lugar de presentar el acta de constitución de su empresa, presenta los estatutos, esto hace además que no se sepa a qué empresa han adjudicado, porque se presentan con varios nombres, por ejemplo la propuesta la hacen como Drillmec NC, y el contrato se firma con Drillmec SPA.

¿Como CAMC, que tenía siete nombres?

Exactamente, pareciera que los italianos hubieran aprendido de los chinos. Como no hay el documento de constitución no saben a cuál empresa han adjudicado. Son cuatro nombres los que aparecen en la contratación. Otro error es que en lugar de presentar un registro tributario, presentan un registro en lo que puede ser la cámara de industrias de italiana. Es absurdo. El tercero es el poder del representante legal, que los propios funcionarios de YPFB dicen que es un poder inválido. Se presentan varios poderes entre la adjudicación y la firma del contrato. Incluso después de firmado el contrato presentan otro poder rectificatorio, pero que no tiene sello de recepción ni fecha. Son errores que se cometen no porque no sepan, sino porque tienen la seguridad de que ellos son los elegidos y obvian el cumplimiento de requisitos mínimos.

Sorprende que el Gobierno no haya aprendido después del escándalo de CAMC y que se cometan los mismos errores. ¿Cómo evaluar esta conducta reiterativa?

Es que están acostumbrados a que la corrupción no se castigue. Cuando asumió el director de transparencia, Novillo, dijo “estoy aquí y voy a fiscalizar ENDE y YPFB”, pero las autoridades de ambas instituciones no le tomaron atención. Otro ejemplo de que creen que la corrupción va a pasar inadvertida son los mensajes que se mandan los funcionarios de YPFB, que también están en el informe de Transparencia, que festejan anticipadamente la adjudicación por la labor cumplida “encabezada por nuestra gloriosa gerencia de perforación”.

¿Novillo sería como una especie de mano blanca del Gobierno?

Es una gran cosa, es una buena noticia, es una bonita sorpresa encontrar que hay gente del MAS en función de Gobierno que está dispuesta a jugarse el pellejo.

¿Pero su poder político no llega hasta Achá?

No lo puede destituir ni su jefe, que es el Ministro de Hidrocarburos, ni una autoridad de peso en el Gobierno, como es el Ministro de Justicia, que es el que denuncia, por lo que le piden que se aparte del caso. El jefe (debe) destituirlo porque cree que es un corrupto y si no hay corrupción hay irregularidad porque no ha podido controlar, por lo menos es un ineficiente. No sucede eso porque hay una protección de los más altos niveles.

¿Por qué cree que Achá aumenta el precio referencial?

Lo que se ve en el informe es que se hace una evaluación de los precios de referencia de una manera muy artesanal. Reciben ofertas y hacen un promedio de los rangos de ofertas. Eso es parte del aislamiento en el que se ha sumido la industria petrolera en el país. La manera de tener precios referenciales es a través de una red de relacionamiento internacional que permita tener actualizados los bancos de datos. Lo que se ha hecho en los últimos 10 años es una reducción de YPFB a niveles caseros, con lo que sus relaciones con el exterior se han estrechado tanto que no tiene fuentes confiables.

¿Entonces el aumento no obedecería a un sobreprecio sino a falta de información?

Yo diría que ambas cosas, porque el rango de la elevación es muy grande. Esta es la segunda convocatoria de los taladros, entre la primera y segunda han eliminado una serie de ítems, que estamos hablando de 12 millones de dólares en reducción de ítems, con lo que el incremento llega a 60 millones de dólares, es decir, un 50%.

¿Drillmec estaría en posibilidades de iniciar un arbitraje a Bolivia?

Ese es un tema a resolver, pero con la información que va saliendo uno se da cuenta que tiene cada vez menos posibilidades de fundamentar una acción legal, porque los errores que comete no son solamente errores de YPFB, sino son errores infantiles que comete la empresa. Son indicios de corrupción al interior de Drillmec, por lo que tendrían que pensar dos veces antes de iniciar una acción contra el Estado boliviano.

En su columna, usted pide investigar el contrato más grande que ha suscrito YPFB, que es con Tecnimont (italiana) para la construcción del complejo petroquímico. ¿Por qué?

Creo que lo están investigando ya. Ojalá.

¿La misma comisión de transparencia?

Sí, dice que es así, extraoficial. Ya la han adjudicado a la sociedad entre Técnicas Reunidas (española), que es la que ha construido la planta separadora de Gran Chaco y Tecnimont. Es totalmente irregular porque esta empresa Tecnimont es una consultora que fue contratada por YPFB en 2012 para hacer trabajo de ingeniería del complejo petroquímico de etileno, polietileno y polipropileno. Dijeron que después de esa contratación se iba a hacer la construcción, pero tras los resultados de la primera consultoría, dijeron que hay que estudiar más y sacaron una segunda convocatoria para hacer un estudio de ingeniería más profundo. Se tenía que revisar, validar los datos del estudio de la primera consultoría y se tenía que hacer el estudio previo a la construcción, entre eso estaba revisar los términos de referencia, revisar los estudios de la segunda consultoría, hacer los términos de referencia para la contratación de la empresa supervisora, hacer la lista de proveedores de la empresa que iba a hacer la construcción y asesorar a YPFB y responder a las consultas que pudieran presentar las empresas postulantes y responder las consultas que pudiera tener YPFB respecto a las postulantes. Resulta que pese a todos estos requisitos se supone que era entendible que esta consultora no podía presentarse a la nueva convocatoria (para la construcción) y si quería postular, YPFB debería vetar su participación porque hay incompatibilidad de trabajo. Sin embargo, eso no sucede y cuando se presentan las propuestas, el 2 de diciembre pasado, Tecnimont se presenta asociada con Técnicas Reunidas. También hubo un intento previo, porque en abril del año pasado Tecnimont se asocia con Odebrecht y ambas mandan una carta al vicepresidente García Linera pidiéndole reunión para explicarle de sus habilidades. Después viene la hecatombe de Odebrecht y cambian de socio, con Técnicas Reunidas. YPFB debió haber vetado su participación, no lo hace, la acepta y después de siete meses de presentadas las propuestas, lo cual también es una irregularidad, hacen la adjudicación el mes pasado a Técnicas Reunidas y Tecnimont. Eso es totalmente irregular, y estamos hablando de una contratación con un presupuesto de 2.200 millones de dólares. Es la más alta de la historia del país en todos los rubros.

¿Usted ha hecho algún estudio respecto a cuánto le ha quitado al país la corrupción en 10 años en YPFB?

No. Es difícil cuantificar. Puede haber licitaciones y procesos limpios. Pero esto se ha extendido de tal manera que hasta las contrataciones más pequeños, por ejemplo la construcción de redes de gas, las empresas han tenido que protestar porque adjudicaban de manera directa, no respetaban los sorteos que habían acordado, además se negaron a darles información sobre los reglamentos de las otras contrataciones, información que debió ser pública. Un elemento que es importante en la alimentación de la corrupción es la falta de información; si ustedes quieren saber cuánto produce YPFB, cuánto ha producido el año pasado, cuánto se ha exportado, no hay información de eso. Cuando estaba Villegas de presidente salía información trimestral, él murió en enero y en junio fue el último boletín estadístico.

¿Eso es deliberado?

Sí, porque YPFB tiene su departamento de estadística, siguen produciendo la información, pero no los publican porque es una decisión ejecutiva que viene de Presidencia. Además, en este caso de los taladros, es el directorio de YPFB que debería pedir la renuncia del presidente de YPFB, porque es el directorio el que le delega llevar adelante este proceso de contratación. Y estos informes de transparencia no son dirigidos a su jefe, sino al directorio.

Las contrataciones son el talón de Aquiles de este Gobierno, si bien no se puede llegar a una cifra ¿se puede cuantificar el rezago de obras, la inconclusión, de proyectos fallidos?

Eso se presenta en YPFB porque es el mayor contratador del Estado. La mayor parte de los préstamos del BCB -alrededor de 4.000 millones de dólares- ya se le ha prestado a YPFB.

YPFB ha sido mostrada como la empresa bandera del país. ¿Estos hechos dónde dejan a esta empresa emblemática?

Está muy desprestigiada, ese desprestigio se ha hecho corriente en los medios diplomáticos, entre todas las empresas de servicios y operadoras de Santa Cruz, que están semiparalizadas. Se ha desatado una bola de nieve que yo no sé quién la podrá parar, este gobierno obviamente que no, tendrá que ser un trabajo para el próximo gobierno, porque la estructura que se ha montado es tan perjudicial que incluso se ha constitucionalizado.

Fuente: PÁGINA SIETE