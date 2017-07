Examen regalado

Se han hecho públicas algunas de las preguntas que les hicieron a los candidatos a magistrados de los máximos tribunales de justicia del país y la conclusión es que todo fue un regalo. Para darse una idea, es como si a un ingeniero le hubieran preguntado la tabla del seis, a un médico “para qué sirve el Merthiolate” o a un abogado “¿qué es ley?”. Esta misma interrogante se la plantearon a un famoso poeta que renunció al derecho y se dedicó a escribir cuando respondió: “Ley es lo que manda el rey”. Por supuesto que a él lo echaron de la facultad de leyes, pero a lo mejor nuestros postulantes plurinacionales ya le pusieron cien por sus azules antecedentes y por haberse postrado ante los monarcas que organizan todo este show. Eso los excusa de los saberes y competencias, que seguramente serán inservibles a la hora de tomar decisiones para las que no hace falta más que levantar la mano o asentir con la cabeza. Para que no se quede con la duda o crea que estamos exagerando, le pasamos una de esas preguntitas en cuestión. Ahí va: “Ante hechos indudables de corrupción, el servidor público deberá: a) Denunciarlos b) Fomentarlos c) No tomarlos en cuenta d) Ninguna de las anteriores”.

Fuente: eldia.com.bo