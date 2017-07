Seguidores de Maduro irrumpen con violencia en el Parlamento y hieren a diputados

El vicepresidente de Venezuela había llamado poco antes “al pueblo de a pie” a acudir a la Asamblea Nacional

Un grupo chavista de fieles del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha irrumpido este miércoles de forma violenta en el Parlamento de ese país, de mayoría opositora, hiriendo a algunos diputados que habían asistido a los actos de conmemoración del Día de la Independencia. Decenas de personas, según ha informado AFP, algunas de ellas encapuchadas, armadas con palos y vestidas de rojo, entraron a los jardines de la Cámara y lanzaron cohetes de fuegos artificiales.

VIDEO Fuimos ELECTOS para defender al PAÍS. Hoy #5Jul la barbarie se quiere imponer a la CIVILIDAD ¡ABAJO LA DICTADURA! pic.twitter.com/pDZwekiQqc — Armando Armas (@ArmandoArmas) 5 de julio de 2017

Los partidarios del Gobierno se habían concentrado por la mañana ante el Parlamento, después de que el vicepresidente del Gobierno, Tareck el Aissami, llamara “al pueblo de a pie” a que acudiera a la Asamblea Nacional. “Al pueblo de a pie a que venga a este salón a tomar juramento de nuevo y asumir esta proclama para conducir en los tiempos futuros nuestro país hacia una gran victoria. Es la hora de los pueblos”, había afirmado, “es la hora de los revolucionarios”. El Aissami había invitado a reaccionar contra los que, según la propaganda del Gobierno, “pretenden entregar la patria a los intereses oscuros del imperialismo”.

“Los que se vayan quedando en el camino por traiciones, ambiciones y por proyectos personales, que se queden. Por cada traidora o por cada traidor vendrán miles de millones de revolucionarios a alzar la bandera de Bolívar y de Chávez para seguir empujando esta causa”, ha mantenido. En realidad, los que reivindican el legado del expresidente venezolano en contra de Maduro están ahora representados por la fiscal general rebelde, Luisa Ortega Díaz, que ha sido arrinconada oficialmente a través el nombramiento de una vicefiscal, Katherine Harrington, sancionada por Estados Unidos.

La guerra entre el régimen de Maduro y la fiscal general ya es total. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dejó ayer en suspenso su destino. Después de la audiencia de este martes ante 32 magistrados de la Sala Plena, el presidente del Supremo, Maikel Moreno, anunció que en los próximos cinco días se conocerá si la máxima representante del Ministerio Público podrá ser enjuiciada y eventualmente destituida de su cargo.

Ortega Díaz encabeza la oposición de los sectores del chavismo que acusan a Maduro de traicionar la memoria de Hugo Chávez. El lunes dirigió a través de las redes sociales un mensaje a la población, pidiendo la unidad de toda la oposición para resistir frente al régimen. “Llamo a quienes queremos calidad de vida, a quienes queremos que las familias vuelvan a unirse, y a quienes quieren que sus hijos vuelvan al país con oportunidades, a defender pacíficamente y sin violencia lo que por derecho nos corresponde”, afirmó.

En opinión de la fiscal, “la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos en el país se ven seriamente amenazados” por las últimas decisiones de las autoridades. La grave crisis institucional que atraviesa el país se agudizó precisamente hace dos semanas días, cuando el Tribunal Supremo inició el camino para destituir a Ortega Díaz. Ella asegura que no se dejará amedrentar. “Mi rol de fiscal general demanda y exige asumir la primera línea de defensa de nuestro Estado republicano y marcar el camino de nuestro pueblo”, enfatizó. “Rendirnos no es una opción, no perdamos la esperanza, esa es la principal intención de aquellos que quieren adueñarse del país y gobernar sobre las ruinas, sumemos voluntades con el convencimiento de que el momento de defender esta tierra de gracia es ahora”.

Fuente: elpais.com