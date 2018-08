La presidente de DDHH reta a ministro Romero: “me detiene o se disculpa”

La Presidenta de la APDHB reta a Romero: “me detiene o se disculpa”

Amparo Carvajal respondió al ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) lanzó un reto público al ministro de Gobierno, Carlos Romero, y lo conminó a pedirle disculpas o detenerla de inmediato.

La reacción de Carvajal llega después de que Romero la acusara de apoyar a organizaciones criminales en Los Yungas de La Paz.

“Si realmente soy culpable junto a un grupo de cocaleros de la muerte del teniente, no sé porque el sábado o domingo no me vinieron a detener pues estuve en casa sin moverme”, indicó Carvajal en conferencia de prensa.

En esa línea, conminó a que el Ministro “cumpla su palabra y compruebe que estoy involucrada en los hechos de La Asunta o de inmediato tendrá que pedirme disculpas públicas”, y acotó que “el respeto a los derechos humanos es principalmente el respeto a la vida”.

También anunció que pedirá una audiencia al presidente de España, Pedro Sánchez, quien llega a Bolivia el martes. En la reunión con el mandatario español, dijo, pedirá que él pida garantías al Gobierno para continuar con su trabajo de promoción y defensa de derechos humanos.

Además, anunció que puso en conocimiento de las amenazas de su detención a la embajada de España en La Paz.

Oxígeno / La Paz