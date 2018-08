Mariano Aguilera: “La nueva ley de Etanol dinamizará toda la cadena productiva del país”

El presidente del ingenio Guabirá manifestó que espera con gran expectativa la aprobación de la Ley de Etanol. La empresa ya cuenta con 6 MM de litros para entregar a YPFB.

Tras conocer el anuncio sobre la aprobación de la Ley de Etanol en dos semanas, el presidente del ingenio Guabirá, Mariano Aguilera, visitó El Mañanero para explicar los principales beneficios de esta promulgación para el sector cañero azucarero, al mismo tiempo asegura que “la nueva ley dinamizará toda la cadena productiva del país”.

Aguilera apuntó que ya tiene seis millones de litros de etanol para entrega inmediata a YPFB, ni bien se apruebe esta ley. Cabe destacar que Guabirá es el primero de los cinco ingenios que operan en Santa Cruz en iniciar la producción de alcohol anhidro para el etanol.

Entre los principales beneficios para el país, señaló que, con la producción de etanol, Bolivia dejará de importar gasolina, lo que implica un ahorro económico de 400 millones de dólares al año, pues este biocombustible se incluye como aditivo a la gasolina.

El ingenio Guabirá tiene previsto realizar una inversión de $us 40 millones en los siguientes tres años, $us 20 millones en infraestructura y equipamiento, y $us 20 millones en la renovación de cañaverales y mejora del rendimiento por hectárea, con la finalidad de garantizar la producción de etanol y azúcar para el consumo interno. Sin embargo, no descartó que con el impulso de esta Ley podrá subir su inversión programada por encima de los 100 millones de dólares, si fuera esto necesario, señaló.

En cuanto a la siembra de caña, informó que en este año fue más que el doble que el pasado año, es decir de 4 mil a 10 mil hectáreas. Aguilera adelantó que para enero ya estará lista la planta deshidratadora, capaz de producir un millón de litros de etanol por día.