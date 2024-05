Paro de 48 horas en CNS: en el Obrero la atención fue irregular; en Maternológico y especialidades hay normalidad

Trabajadores en salud y médicos de la Caja Nacional de Salud (CNS) mantienen un paro de labores este miércoles y continuarán el jueves. Brújula Digital estableció que la atención fue irregular en el Hospital Obrero hasta el mediodía y en el Materno Infantil todo fue normal al igual que en policlínicos que atienden especialidades.

La protesta es contra las presuntas irregularidades en la compra de insumos médicos así como la falta de medicamentos en policlínicos y hospitales, además demandan la renuncia del gerente general de la CNS, Boris Claure, quien en la víspera dijo que no dimitiría.

En el Hospital Obrero, algunos pacientes dijeron que la atención variaba según la especialidad y la decisión de los médicos. Sin embargo, indicaron que en la unidad de emergencias se mantenía normal.

“He venido a cardiología y me han reprogramado para el otro miércoles, pero hay otros consultorios que sí están atendiendo”, afirmó la señora Antonia.

En algunos casos les dijeron que tenían que esperar para ver si les iban a atender o no. “Indican que hay que esperar si baja o no el doctor para atender”, afirmó María quien dijo que llevaba dos horas esperando y prefirió retirarse.

Algunas personas recibieron atención sin inconvenientes y no estaban enterados del paro, ya que fueron atendidas de manera normal.

“Estoy sorprendida porque no sabíamos de esto (del paro), pero están atendiendo en fisioterapia, ellos están trabajando normal. Parece que la gente no ha venido pensando que no iban a atender”, dijo Eva María.

Diferente fue la situación en el Materno Infantil, también de la CNS, donde las personas señalaban que la atención era normal en las diferentes especialidades.

“De momento yo vine con mi niña y está normal; vine para cardiología”, indicó Oscar Yupanqui.

“He venido para ginecología y está normal el laboratorio, todo”, indicó Laura.

Los trabajadores movilizados advirtieron que, de no ser atendidos en sus demandas, intensificarán sus medidas de presión.

Atención en Policlínicos

Brújula Digital visitó los policlínicos de especialidades en Miraflores, el Central de la plaza Murillo y el 9 de Abril de Sopocachi.

En los policlínicos 9 de Abril y el Central, se cumplía el paro médico, ya que contaban con letreros grandes que anunciaban la medida y especificaban que la atención se limitaba a la unidad de emergencias.

“Están acatando el paro, no hay atención. Están reprogramando para otra fecha, pero no sabemos si en esa otra fecha igual haya paro”, indicó Shirley Muñoz quien buscaba atención en el policlínico 9 de Abril.

Jorge quien buscaba atención en el Policlínico Central indicó que la atención era “solo en emergencia, no están atendiendo en los consultorios”.

En el Policlínico de Especialidades de Miraflores la atención era normal, pero no había mucha afluencia de gente.

“Cardiología tenía ficha para el día de hoy, no han dicho nada (del paro)”, afirmó Félix. “Al menos a mí me han atendido, (en neurología) no me han dicho nada del paro”, afirmó otro señor que prefirió mantener en reserva su identidad.

