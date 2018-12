Pide perdón a su familia en un video y se entrega a la Policía uno de los buscados por quema del TED de Santa Cruz

Julio César Saucedo fue identificado como uno de los principales responsable de la quema de las oficinas del Tribunal Electoral Departamental (TED). Ahora espera su audiencia de medidas cautelares

Tatuaje por el que Julio César Saucedo fue identificado.

Julio César Saucedo se entregó este miércoles a la Policía, que lo identificó como uno de los principales responsables de la quema de las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED) en medio de una movilización en contra de la repostulación del presidente Evo Morales.

Fue aprehendido ni bien se presentó y ahora debe esperar su audiencia de medidas cautelares, en la que se determinará si se defiende en libertad o desde la cárcel. Antes difundió un video por redes sociales en el que pide perdón a su familia por lo hecho.

“Estoy aquí por el caso de la corte. Quiero explicar a la población que no somos ningunos maleantes. No soy ningún terrorista como se me ha tachado, si salí a defender mi voto fue por convicción propia, nadie me ha pagado, no soy ningún masista. Soy un ciudadano, padre de familia que salió a defender su voto que quizás hice algo malo de lo cual estoy arrepentido y pido perdón a Dios y a mi familia por hacerlos pasar este momento. Espero y hablen de nosotros cuando las cosas se `pongan peor en nuestro país, espero eso nada más” (SIC), explicó en el video.

Saucedo fue identificado por la Policía por un tatuaje que tiene en el lado izquierdo de la espalda y por el que inicialmente se dijo desde la oposición que era parte de las filas del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) por el parecido de la imagen a un retrato del guerrillero Ernesto Che Guevara.

Hasta el momento se acogieron a un proceso abreviado y recibieron tres años de cárcel Gabriel Justiniano, Marcelo Subirana Coimbra, Jorge Escalante Guardia y Ricardo Rada Zeballos. Fernando Subirana Coimbra (concejal de La Guardia) y Edson David Antelo Alpire fueron enviados a la cárcel con detención preventiva.

Son buscados por la Policía Miguel Vaca Corcuy, Andrés Cuéllar Jimenez y Rodrigo Carvajal. Todos fueron vinculados con los hechos de violencia y la quema de las instalaciones del TED y del Servicio de Registro Cívico (   Serecí   )

Para el Gobierno, lo ocurrido el 11 de diciembre trató de replicar la toma de instituciones de 2008 en un momento de alta conflictividad en contra de las autoridades del Ejecutivo.

