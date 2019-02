¡La descubrieron! La chica Badabun no destruyó ninguna boda

El capítulo 64 resultó ser montado; una usuaria expuso la verdad detrás de la sensación de YouTube

Exponiendo infieles, el producto estrella de Badabun, quedó expuesto por usuarios en las redes sociales. Después de que se hiciera viral el capítulo 64 del programa sobre la boda fallida de Mónica y Alejandro, la seguidora Norma González publicó en sus redes sociales que siente tristeza por descubrir que los videos no son reales.

“Como soy una acosadora de primera, busqué el perfil del chavo llamado Alejandro. Me metí a las fotos y revisé cada uno de los perfiles a los que seguía, entonces me di cuenta que la tal Mónica se llama Marcela Fernández. Me metí al perfil de Marcela para revisar si era ella y si tenía una prima llamada Jéssica y me di cuenta que no era su prima, sino su amiga en común”, escribió Norma.

El capítulo 64 de Exponiendo infieles ya tiene más de 27 millones de visualizaciones, y antes de saberse del montaje, la presentadora Lizbeth Rodríguez publicó un video donde aseguraba que había llegado a su límite por el impacto que le causó el fracaso de la supuesta boda.

“Ya no puedo con esto. Cuando hice esta grabación no pensé en las consecuencias, de verdad lo siento, espero puedan perdonarme”, dijo en una transmisión en vivo desde su Instagram.

Por si esto fuera poco, el supuesto novio explicó desde su cuenta de Instagram que Exponiendo infieles es falso y que el trabajo lo realizó porque le pagaron para eso.

Para saber

Badabun es el canal más grande de México en seguidores, con 36.499.259 suscriptores.

Fuente: www.sociales.com