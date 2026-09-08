Grupo armado con capuchas secuestra a una mujer en el trópico de Cochabamba

Al promediar las 19:30 de la noche de este martes, un grupo armado con capuchas y chalecos con la inscripción de “policía”, secuestró a una mujer en el trópico de Cochabamba.

Fuente: Unitel

Cerca de las 19:30 de este martes, un grupo armado que usaba capuchas para esconder su rostro y vestía un uniforme negro que tenía la inscripción ‘Policía’, ingresó a un inmueble en Entre Ríos para secuestrar a una mujer identifica como Nely R.

De acuerdo a videos a los que tuvo acceso UNITEL, la mujer se encontraba en su inmueble, cuando el grupo conformado por al menos cinco hombres, irrumpió en su domicilio realizando disparos con armas de fuego para intimidar a los presentes.

Según las grabaciones de las cámaras de seguridad, los sujetos llegaron a bordo de un miniván tipo Noah, hasta el lugar e ingresaron violentamente al domicilio.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Rojas intentó escapar al percatarse de la presencia de los atacantes; sin embargo, fue interceptada, reducida y obligada a subir al vehículo, que posteriormente se dio a la fuga con rumbo desconocido.

La Policía dio inicio a las investigaciones, movilizándose en la zona para dar con el paradero de la mujer y sus secuestradores. Se espera que en las próximas horas emitan un comunicado oficial respecto al avance del caso.