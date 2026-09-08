El BCB inyectará dólares a los bancos para frenar la subida del tipo de cambio

Como parte de las medidas para estabilizar el dólar, el BCB también decidió no comprar más dólares

eju.tv

El Banco Central de Bolivia (BCB) ofrece a las entidades financieras, a partir de este miércoles, la venta de dólares, como parte de un conjunto de medidas orientadas a reducir la presión sobre la divisa y estabilizar el tipo de cambio, marcado en las últimas semanas por una tendencia constante al alza.

«Las condiciones de la oferta, tipo de cambio y modalidades de participación se enmarcarán en el Reglamento de Operaciones Cambiarias, aprobado mediante Resolución de Directorio N.º 088/2026, del 26 de junio de 2026», precisó el ente emisor a través de un comunicado oficial.

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La determinación busca mitigar fluctuaciones especulativas en el mercado cambiario que no responden a los fundamentos económicos. Esta medida complementa la reciente decisión de suspender la compra de divisas por parte del BCB, con el fin de atenuar la presión de la demanda en el sistema financiero.

El Banco Central tomó la decisión de frenar sus compras tras ratificar que posee más de $us 1.000 millones en efectivo dentro de las Reservas Internacionales Netas (RIN), margen de liquidez suficiente para responder a sus obligaciones internacionales.

En la cotización oficial, el dólar registró un incremento de cuatro centavos y se fijó en Bs 12,64 para la jornada de este miércoles, consolidando la tendencia alcista mostrada desde el inicio de la semana.