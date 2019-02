Qhara qharas sobre reunión con Evo: Nos han amedrentado

Líderes de la caravana indicaron que en la cita con el presidente Morales no les dejaron grabar la conversación ni tomar fotos, porque les “decomisaron” sus celulares.

La nación qhara qhara denunció que durante la reunión que ayer sostuvieron con el presidente Evo Morales, fueron “amedrentados” por la comisión que acompañó al Primer Mandatario, y el encuentro no logró resultados, puesto que no se llegó a “ningún acuerdo”.

“Nos han amedrentado. Han pensado que algunos hermanos estaban grabando la audiencia o la reunión. No dejaron que grabemos, nos decomisaron los celulares”, afirmó Samuel Flores, uno de los originarios que participa en la marcha, la cual partió el 6 de febrero de Sucre (Chuquisaca).

La reunión entre los originarios y el presidente Evo Morales se efectuó ayer, después del mediodía, en la ciudad de Oruro. En el encuentro se abordaron las demandas de los originarios sobre el tema territorios ancestrales.

“No se ha llegado a ningún acuerdo. No hubo ningún acta, él (Morales) no está de acuerdo en elaborar los proyectos de ley para resolver los problemas que tenemos. Dijo que no es de su competencia”, indicó Mario Chincha, el máximo representante de la nación qhara qhara.

Una de sus demandas es el respeto a sus documentos territoriales ancestrales, puesto que en reiteradas oportunidades -sostuvieron- sufrieron avasallamientos.

“El presidente Morales nos dijo ‘ustedes como originarios, como ayllus, markas de naciones tienen que someterse a lo que dice la mayoría’. Con esa (declaración) quiere decir que nosotros no tenemos derecho al territorio”, indicó Flores.

El originario expresó que los indígenas de la nación qhara qhara se sintieron indignados y respondieron al Presidente lo siguiente: “La mayoría y la minoría tenemos derechos; si no, hay que romper a Constitución”.

El indígena indicó que ante la falta de acuerdo con el Jefe de Estado, los qhara qharas prevén continuar con la caravana hacia la sede de Gobierno. Muchos de los marchistas se encuentran apostados en la carretera Potosí-Oruro.

Los movilizados, además del respeto a sus documentos territoriales ancestrales, exigen el cierre del Instituto Nacional de Reforma Agraria. La caravana también pide que se cumpla la Consulta Previa y el “veto de todas las normas legislativas sin Consulta Previa” que afecten a las naciones indígenas.

