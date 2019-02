Tarata se suma al grupo de alcaldías con problemas y disputas políticas

Tarata se sumó esta semana al grupo de nueve alcaldías con problemas por denuncias de corrupción, falta de obras o disputas políticas. El conflicto derivó en el tapiado del edificio municipal, el jueves, por decisión de un cabildo convocado por el Comité Cívico, presidido por Fernando Cáceres.

El movimiento considera que Tarata está muy postergada y demanda la restitución de los concejales titulares, la renuncia del alcalde Benjamín Zurita y de los concejales suplentes, mantener en el cargo a los apoderados de los límites y continuidad en el proceso administrativo de delimitación.

“Tarata es una ciudad turística y no hay nada de turismo y tampoco existen proyectos para poder hacerlo”, dijo Cáceres. Siguió: “Además, parece que no hay el interés de las autoridades para definir los límites de nuestro pueblo, este movimiento no es político”.

Igualmente, las OTB pidieron que se mejoren las unidades educativas que tienen desperfectos y que se compre volquetas para impulsar el avance de obras en ese municipio.

Ayer se tenía previsto la realización de una reunión entre el Alcalde y el Comité Cívico, pero no se llevó a cabo por la ausencia de Zurita que, según algunos funcionarios, permanecía escondido “para cuidar su integridad”.

“Este sector no representa a todo el pueblo de Tarata, sólo son tres OTB y nos piden que les demos un informe a nombre del pueblo. El pueblo de Tarata no son sólo tres OTB por eso detrás de ese movimiento hay ambiciones políticas de la otra parte, ellos son exautoridades que tampoco hicieron nada”, dijo Antonieta Salinas, secretaria ejecutiva de Tarata.

Lamentó que este conflicto deje a la feria de durazno, que se tiene previsto realizar mañana, en la incertidumbre debido a que no sacaron los fondos económicos para la organización.

Además, dijo que el Comité Cívico también cerró otros ambientes municipales como la casa de la cultura y el Concejo.

Por otro lado, los funcionarios que se vieron impedidos de ingresar, por segundo día consecutivo, a su fuente de trabajo lamentaron este hecho y pidieron una pronta solución para evitar más perjuicios a los trámites de la población.

Los otros municipios que presentan conflictos son Cercado por denuncias de corrupción, Sacaba por malos manejos, Quillacollo por cambio de alcaldes, Vinto por disputas políticas, Independencia, Tiquipaya, Capinota y Colcapirhua que fue denunciada por un presunto desfalco en 2018.