Amores, confesiones y traición: el hombre que vendió a Freddie Mercury por 32 mil libras

Queen no tuvo demasiada suerte con su managers. El primero de ellos fue despedido en medio del éxito del grupo. Hubo peleas, litigios y alguna canción , Death on Two Legs, en la que en la letra los músicos no lo recuerdan con demasiado cariño, un brutal ajustes de cuentas: vieja mula descarriada con modales de cerdo, deprimente, mala persona, aborto, charlatán, son algunas de las calificaciones que recibe Norman Sheffield en la canción.