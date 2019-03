El Sedes alerta que mujeres no aprovechan la tecnología contra el cáncer de cuello uterino

El viceministro de Salud dijo que cada día mueren tres mujeres en el país por este tipo de cáncer. El Sedes habla de entre cuatro y cinco féminas. En el departamento hay test de VPH, papanicolaou y vacunas gratis

Gina Justiniano

“El 50% de los papanicolaous que se deberían hacer en Santa Cruz no se están haciendo porque las mujeres no lo solicitan, pero es mucho más preocupante aún que de los papanicolaous que sí se han hecho y han salido positivos al cáncer de cuello uterino, el 40% no está asistiendo a su tratamiento”, denunció Martha Alicia Arrien, directora del Oncológico.

La reflexión vino a colación por la semana dedicada a la prevención del cáncer. Para la galena es impensable que las mujeres lleguen al Oncológico en estado avanzado de la enfermedad, cuando se pudo detectar a tiempo y evitar el trauma y los gastos de la quimioterapia o radioterapia. Arrien reconoció con pesar que se presentan casos de gente que se hace la prueba y no recoge los resultados. “Esta enfermedad tarda 10 años en manifestarse. La mujer tiene que ser responsable, no puede ser que se nos sigan muriendo cuando existe el papanicolaou y en Santa Cruz hay 68 centros donde solicitarlo”.

Por su parte, Marcelo Ríos, del Sedes, resaltó que en Bolivia de cada 100.000 mujeres 56 enferman con cáncer de cuello uterino y de esas 56 se mueren 26. “La estadística global es que entre cuatro y cinco mujeres mueren todos los días por este mal que es provocado por el Virus del Papiloma Humano”.

Mientras el Sedes cruceño maneja esa información, el Ministerio de Salud, en la voz del viceministro Álvaro Terrazas, afirmó que son tres las muertes de mujeres por cáncer de cuello uterino en el país.

Lo que sí es irrebatible es que Santa Cruz es el único departamento que tiene una barrera de prevención que las mujeres no saben aprovechar. Existe la prueba híbrida para detectar el virus, además del estudio del papanicolaou, y, por último, la vacunación para que las niñas entre 10 y 14 años estén inmunizadas y no enfermen de cáncer.

“Y si pese a todo esto la mujer enferma y falla al tratamiento es porque no se preocupa o no entiende la magnitud del problema. Aquí tenemos la tecnología que permite el tratamiento, aunque es caro para el sistema, pero debemos evitar llegar a ese extremo”, concluyó el director del Sedes.

Así como la directora del Oncológico destacó que se hacen papanicolaous en 68 centros, la doctora Ángela Carreño, responsable del programa Cáncer, también hizo notar que actualmente hay poco más de 16.000 pruebas de VPH disponibles en 28 centros e hizo recuerdo que la Ley 252 permite a las mujeres que trabajan gozar de un día al año de permiso para acudir al centro de salud a hacerse el panicolaou o el test de VPH. Es decir, no hay excusas.

