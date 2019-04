Ferreco quiere acopiar todo el oro de La Paz y venderlo directamente a la India

ANF.- La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) a través de su presidente, Armando Saravia afirmó que en reunión del sector con los empresarios de la India, determinaron avanzar en acuerdos de compra-venta del oro boliviano, sin intermediarios de por medio como son las comercializadoras.

“Nosotros hemos tenido la reunión en las oficinas de Ferreco, donde les recibimos a 10 empresarios de la India que quieren hacer un convenio de manera directa con la Federación porque es la cabeza de las cooperativas que reúne a más de 500 cooperativas, y les ha interesado a los empresarios de la India, que cómo Ferreco podamos acopiar la mayor cantidad de oro”, informó a ANF.

Sin embargo, dijo que el acuerdo contemplaría la participación no solo de Ferreco y los empresarios de la India, sino también del Gobierno nacional. “Si queremos prescindir de la comercializadora vamos a tener que alinear a todas las cooperativas para que vendan a Ferreco y así se convierta en una institución de exportación y hacer llegar a los empresarios indios”, sostuvo.

Saravia explicó que en la reunión realizada con los empresarios de la India a propósito de la visita oficial que realizó el presidente Ram Nath Kovind se acordó avanzar en el acuerdo comercial del oro.

“Ferreco quiere hacer esta alianza estratégica con los empresarios de la India que están interesados en hacer la gestión y enviaremos una carta (…). Los empresarios que se han reunido con Ferreco están interesados en consolidar una comercializadora a la cabeza de Ferreco para acopiar todo el oro y hacer negocios directamente con la India”, aseguró.

El presidente de Ferreco, denunció que las comercializadoras a fin de no pagar el 1.8% para el seguro de la Caja Nacional de Salud y el 0,35 para las federaciones del departamento de La Paz, desvían el oro y lo declaran como si el origen fuera de Beni. Sólo el año 2017, Bolivia exportó oro por un valor de $us 1.500 millones y solo recibió por regalías $us millones.

“Lo que le interesa a Ferreco es que el oro que se produce en el departamento de La Paz, sea para el departamento, hoy por hoy con la venta del oro las comercializadoras ya no están declarando el oro de Guanay, Teoponte, Mapiri. Están diciendo que es oro de Beni donde no se produce la misma cantidad que se produce en La Paz y está yendo a beneficiar a otros departamentos”, manifestó.

Actualmente más del 99% del oro que se extrae a nivel nacional está en manos de las cooperativas auríferas, que pagan en su mayoría solo el 2.5% de regalías mineras para el departamento productor, como si se tratase de oro marginal.

Saravia anticipó que se solicitará al Servicio Nacional de Registro y Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) regular estos aspectos que tienen que ver con el origen del oro y la procedente que declaran las comercializadoras.

“Es una millonada de plata que se desvía, las comercializadoras no quieren pagar el 0.35% por el acuerdo que tenemos con Senarecom y el 1.8% que va a retribución a nuestros afiliados y que dependemos de la Caja Nacional de Salud. Por eso estamos pidiendo reunión con el ejecutivo de Senarecom, Jhonny Delgado”, dijo.

Un día previo al encuentro entre empresarios de la India se reunieron con sus pares de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) arribaron a La Paz como parte de la comitiva de avanzada del presidente de la India. En la ocasión los privados extranjeros se informaron del potencial aurífero y la normativa vigente en cuanto a la minería.

“Aquí dicen que el oro se va hacia el Perú y allá dicen lo contrario, y por eso es importante saber el origen del oro, hay cosas que se deben trabajar de país a país (…). El 25% que se importa del oro se exporta al resto de mundo como joyería y por eso debe estar regulado”, dijo a ANF el presidente de Foretell Business Solution, Srivatsava G.

El experto en minería, Héctor Córdova dijo en el encuentro que “en Bolivia se ha dado un gran contrabando del oro hacia países vecinos como Perú y Brasil y el Estado ha tomado tres medidas para prevenir este contrabando del oro boliviano hacia países vecinos”.

