Reelección: 6 personalidades del exterior fustigan a Almagro por apoyar a Evo Morales

Seis personalidades internacionales rechazaron el apoyo que dio el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a la reelección del presidente Evo Morales. Hubo quienes calificaron esa postura como “desacertada” y afirmaron que “afecta la credibilidad” al cargo.

“Desacertada posición de Almagro sobre la reelección de Evo Morales. Esto no es un tema ni de ‘discriminación’ ni de ‘posiciones filosóficas’. Es evidente que Evo Morales -como otros mandatarios antes- ha manipulado la Convención Americana para aferrarse al poder”, afirmó José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América Latina de Human Rights Watch.

El viernes, durante su visita a Bolivia, Almagro afirmó que “decir que Evo Morales no pueda participar, eso sería absolutamente discriminatorio”.

No obstante, el lunes, desde Argentina, el Secretario General de la OEA dijo que su “posición sigue siendo la misma: la reelección no es un derecho humano”, pero que no tiene “ningún instrumento institucional” para oponerse al fallo de la reelección del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Daniel Zovatto, director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, manifestó que la postura que asumió el diplomático “afecta la credibilidad de la Secretaría General de la OEA (cargo que detenta) y la suya propia”.

Al respecto también se pronunciaron exautoridades. Una de ellas fue Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, quien cuando Almagro avaló la reelección de Morales les dijo a los bolivianos que “no están solos” y que “los demócratas consecuentes seguimos con ustedes”.

El político anunció que pidió a Iván Duque, presidente de Colombia, que “eleve opinión consultiva” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para saber si la reelección es un derecho humano.

Roberto García Moritán, exvicecanciller de Argentina, escribió un artículo en Clarín, en el que sostuvo que Almagro, al avalar la “reelección indefinida”, puso en jaque parámetros de la Carta Democrática Interamericana y abrió una caja de Pandora “al mostrarse favorable a que los tribunales puedan intervenir para modificar mandatos presidenciales”.

También periodistas

En el mundo del periodismo también hubo pronunciamientos al respecto. Andrés Oppenheimer, coganador del Premio Pulitzer, escribió una columna, en la que afirmó que Almagro “le ha dado una gran victoria propagandística a un aspirante a dictador en Bolivia”.

Jaime Bayly, presentador y periodista peruano, afirmó que Almagro con su visita al país avaló la “reelección fraudulenta de Evo Morales”.

En la visita que realizó esta semana a Argentina, el Secretario General de la OEA mencionó que no se puede comparar al presidente Nicolás Maduro, quien se niega a dejar el poder en Venezuela, con Morales, quien busca su cuarta reelección.

“No podemos comparar en ningún caso a Nicolás Maduro con Evo Morales. Y una comparación así, plano a plano de los dos, no es justa ni es apropiada”, sostuvo Almagro.

El diplomático mencionó que en Bolivia rige “un fallo” que “declara la posibilidad de una reelección del presidente Evo Morales como un derecho humano y, por lo tanto, lo habilita para presentarse”.

En ese contexto, Almagro sostuvo que como Secretario General de la OEA no tiene ningún instrumento para oponerse a la sentencia del TCP. “Yo no tengo, hoy, ni un fallo de la CIDH ni de la Corte IDH”, aseguró.

Página Siete / La Paz