Salir del sótano busca el Canario en Potosí

El tiempo se le hace corto y los rivales son complicados. Destroyers visita este sábado a Nacional Potosí en el estadio Victor Agustín Ugarte (19:00), partido correspondiente a la décima cuarta fecha del torneo Clausura de la División Profesional. El conjunto Canario está en el último lugar de la tabla acumulada con 31 puntos, por lo que está obligado a conseguir al menos un empate para igualar en puntaje a Aurora (32 pts) que el domingo recibe a San José. Para este compromiso volverá a dirigir el entrenador Carlos Leeb, que por fallecimiento de su hermano se ausentó del país y no estuvo en la derrota ante The Strongest (4-0) en la pasada jornada. Por otra parte, «la banda roja» no quiere perder pisada a los primeros lugares para ir asegurando un cupo a la Copa Libertadores.

Con equipo completo. El técnico Leeb tiene todo el plantel a disposición para este compromiso. Rodderyk Perozo se recuperó de una molestia muscular y podrá arrancar desde el inicio.

Ante un rival como Nacional Potosí, el portero Elder Araúz espera estar certero en los disparos que reciba. A pesar de la derrota ante el Tigre el guardameta cruceño fue figura de ese compromiso

Corrigen errores. El equipo potosino afinó detalles este viernes. El técnico Alberto Illanes conversó con los jugadores y después se inició los trabajo que ordenó el boliviano, además de corregir errores que se cometieron en el encuentro ante los millonarios (3-2). «Se logró un buen resultado, pero en el fútbol apenas termina un partido ya debes pensar en el otro, porque esto es dinámico, no hay tiempo para lamentar y celebrar», afirmó el director técnico.

7-2 Antecedente

El 15/03 por el Apertura fue la última vez que jugaron en Potosí con triunfo para el local

