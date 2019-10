Caso Alexander: suspenden la audiencia de apelación del médico Jhiery Fernández

La Sala Penal Tercera de La Paz decidió suspender, por una semana, la audiencia de apelación presentada por el doctor Jhiery Fernández para lograr su absolución dentro del caso del bebé Alexander. El motivo de la suspensión fue que los testigos ofrecidos no fueron notificados para hacerse presentes en la audiencia.

“Los motivos (de la suspensión) son que se han ofrecido testigos para la audiencia y lamentablemente no se ha notificado para que vengan a dar su testimonio. Se ha suspendido por una semana y estamos a la espera de las notificaciones. Estamos pidiendo mi absolución completa, no he cometido ningún delito, no he hecho nada y oeste a ser inocente me han sentenciado”, aseveró Fernández a la salida del Tribunal.