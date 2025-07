“No hay policías”, madre de adolescente desaparecida en el trópico dice que realiza sola la búsqueda de su hija

La adolescente fue reportada como desaparecida el pasado 9 de junio y fue vista por última vez en una licorería junto a un sujeto de 45 años, que fue detenido preventivamente.







Fuente: Unitel

Nelly Flores, madre de María Fernanda Camacho, la adolescente de 15 años, que desapareció en el trópico de Cochabamba hace más de un mes, denunció este martes que está buscando prácticamente sola a su hija ya que no hay policías en la zona.

La adolescente fue reportada como desaparecida el pasado 9 de junio y fue vista por última vez en una licorería junto a un sujeto de 45 años, que fue detenido preventivamente.

La madre de la adolescente afirmó que al principio de la búsqueda recibió ayuda de varias instituciones, pero que los últimos días realiza la búsqueda prácticamente en soledad.

“Ya se ha cansado la gente también que me estaba colaborando. Pero si no hay policías, no tengo mucha experiencia tampoco para seguir buscando. No hay policías, ninguno, no sé qué están esperando para venir”, dijo.

La madre dijo que el sujeto aprehendido, que fue el último que tuvo contacto con su hija y fue filmado por cámaras de seguridad en una licorería junto a ella, no quiere dar más datos sobre el paradero de la menor desaparecida.

“Un poco de piedad, que hable la verdad. ¿Qué le ha hecho a mi hija? Que me diga, pero quiero encontrar a mi hija, no me puedo tranquilizar, estoy bien desesperada”, afirmó la mujer.

El sujeto fue enviado con detención preventiva al penal de San Sebastián, pero en su declaración dijo que no sabe nada de la adolescente.

La Fiscalía pedirá la ampliación de la declaración del sujeto.