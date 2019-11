Ahora el TSE apunta a Neotec y a un servidor, por la interrupción del TREP

Paulo Lizárraga / La Paz

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, indicó que la empresa Neotec fue la responsable de que se interrumpiera el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Informó además que, de acuerdo con el informe de la empresa auditora del proceso eleccionario, un servidor «no registrado» ingresa en el sistema de cómputo de actas.

«El domingo aparece un servidor no registrado en el protocolo. El señor de Neotec reconoció y pidió disculpas por este hecho. Ambos informes mencionan que no hubo una falla cibernética, pero era obligación de la empresa auditora que nos haga conocer (…). La auditoría en sus conclusiones señala que no hubo fraude», dijo Choque en conferencia de prensa.

«Noticias falsas circulan, la auditoría de la OEA podrá reconfirmar a través de estos informes al sistema de cómputo oficial y también al TREP (…). Ha sido un trabajo auditado, y fue la empresa la que alertó sobre este servidor», subrayo la presidente del ente electoral.

Entre tanto, el vocal del TSE, Édgar Gonzáles, manifestó que «no hubo corte de internet» que hubiera afectado al soporte técnico del sistema TREP.

«El TREP es un sistema de proyecciones, es como ‘boca de urna’ (…). Y no hubo ningún corte de internet, entonces creo que la información tiene que ser lo real de los actores, no de los que suponen», manifestó Gonzáles.

Anoche, el gerente de Neotec Ltda Marcel Guzmán de Rojas confirmó que la presidenta del TSE lo llamó para interrumpir el sistema de conteo rápido la noche del 20 de octubre, cuando se realizaron las elecciones Generales.

Durante una entrevista con CNN, Guzmán de Rojas detalló que al concluir la conferencia de prensa que dio el TSE el domingo 20 de octubre iniciando la noche, ocurrieron dos cosas: primero se cortó el servicio de internet y segundo, recibió la llamada de Choque.

Agregó que el servidor fue utilizado por la empresa desde el 20 de septiembre, en todas las operaciones de simulacro sin que haya presentado algún problema, pero aclaró que el servidor es viejo y que el TSE no dio procedió a la compra de uno nuevo.

El fraude existe en la «imaginación» del ingeniero Villegas

Por su parte, el vocal del TSE, Idelfonso Mamani, calificó de «infundadas» las pruebas que el ingeniero Édgar Villegas presentó en la televisora TVU la semana pasada.

La autoridad del Órgano Electoral consideró además que el fraude electoral vive en la «imaginación» de Villegas.

«El señor Édgar Villegas hace comentarios infundados, y la institución no da crédito a eso. Son comentarios de un ciudadano que tiene imaginación de fraude. Nosotros actuamos sobre documentos y la auditoría de la OEA corroborará nuestro buen actuar», sentenció Mamani.

