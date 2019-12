@MashiRafael Cinco cosas que tú y Evo NO conocen: 1) elecciones sin fraude. 2) institucion…

@MashiRafael Cinco cosas que tú y Evo NO conocen:

1) elecciones sin fraude.

2) instituciones independientes y no al servicio de un ladrón.

3) NO criminalizar la oposición, ni enjuiciarla.

4) Prensa Libre sin mordaza dictatorial.

5) cumplir mandato(s) y 21F sin prorroguismo.

¿Cuándo vuelves?





Fuente: Tuto Quiroga por Tuto Quiroga

