Energías pide investigar a exfuncionarios que viajaron en coche oficial

lunes, 6 de abril de 2020 · 09:11

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El Ministerio de Energías afirma que dos funcionarios de esa entidad se dirigieron a Beni sin permiso correspondiente, donde ahora están aislados por sospecha de coronavirus, quienes fueron desvinculados del cargo. La instancia pidió que la Policía y la Fiscalía los investigue por incumplir la cuarentena.

En un comunicado de la institución de gobierno, se señala que el sábado 4 de abril el ministro de Energías, Álvaro Guzmán, instruyó que dos vehículos pertenecientes al Ministerio se dirijan a la ciudad de Trinidad para apoyar y fortalecer la emergencia nacional sanitaria.

«Al respecto, se autorizó a dos trabajadores por movilidad, un chofer y un acompañante, sin embargo otros funcionarios que no estaban autorizados de manera abusiva se hicieron trasladar hacia su ciudad de origen. En atención a esto, el Ministro instruyó de manera inmediata su desvinculación laboral de estos servidores públicos y también se inicie una investigación formal, conforme a las normas vigentes», dice una parte del comunicado oficial.

Agrega que de forma paralela se solicitó al Sedes de Beni, al Comando Departamental de la Policía, se ordene el aislamiento en cuarentena de estos extrabajadores del Ministerio de Energías.

Según medios locales de esa región, 14 funcionarios de Energías llegaron a la ciudad de Trinidad al final de la tarde de este domingo, vía terrestre desde la ciudad de La Paz, quienes fueron denunciados por el personal de control de San Ignacio de Moxos, por la cantidad de ocupantes que había en cada auto.

No obstante, tras hacer el seguimiento a los mismos, la mayoría ya no estaba en los vehículos porque se fueron a sus domicilios, quienes no se sometieron a los controles por el coronavirus.

El Gobierno dispuso emergencia nacional sanitaria, mediante el Decreto Supremo 4200, que establece que no se puede circular en ninguna parte del país y si se incumple el mismo se establece una multa de 1.000 bolivianos y cárcel por el delito contra la afectación de la salud pública.

