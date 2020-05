Trump asegura que es una «insignia de honor» contar con el mayor número de casos de coronavirus

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha asegurado este martes que contar con el mayor número de casos de coronavirus del mundo es una «insignia de honor«, ya que, según él, refleja la evidencia del gran número de pruebas que realiza el país para detectar el covid-19.

«Por cierto, ya sabe, cuando dice que lideramos en los casos es porque tenemos más pruebas que nadie«, respondió el mandatario a un periodista durante una reunión de gabinete. «Cuando tenemos muchos casos, no lo veo como algo malo. Considero que, en cierto sentido, es algo bueno, porque significa que nuestras pruebas son mucho mejores».

«Si estuviéramos testeando a un millón de personas en lugar de a 14 millones, tendríamos muy pocos casos, ¿verdad?», enfatizó el presidente.

«Entonces, lo veo como una insignia de honor. Realmente, es una insignia de honor«, aseguró Trump. «Es un gran tributo a las pruebas y a todo el trabajo que muchos profesionales han realizado».

President Trump: «So, when we have a lot of cases I don’t look at that as a bad thing. I look at that, in a certain respect, as being a good thing because it means our testing is much better…I view it as a badge of honor. Really it’s a badge of honor…» pic.twitter.com/fUJJ2gQ2Ry

— CSPAN (@cspan) May 19, 2020