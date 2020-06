Bolivia ingresa a la etapa más dura de la pandemia de coronavirus (COVID-19), se estima que junio cerrará con al menos 28.000 casos y julio con hasta 100.000, y el departamento más castigado, Santa Cruz, no logra procesar unas 2.000 muestras por el colapso del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop), donde hasta la fecha el 40% de los funcionarios resultó infectado.

Las muestras se encuentran acumuladas en el piso de esa institución, según constató un reportaje realizado por la red Unitel.

“Cenetrop está colapsado”, afirmó la jefa de laboratorio de esa institución, Yelin Roca, para luego explicar que las al menos 2.000 muestras acumuladas no pueden ser procesadas debido a la falta de personal y de reactivos.

“El personal está molesto, está preocupado porque no hay personal, no hay reactivos, no hay los equipos y no podemos abastecer. Y la gente se choca contra el Cenetrop”, afirmó.

Personal del Cenetrop en plena jornada de trabajo con la enorme cantidad de muestras acumuladas. Foto: Captura de pantalla de Unitel

Este lunes Santa Cruz reportó 135 nuevos casos positivos de COVID-19, lo que aumentó el total de pacientes infectados a 8.811, con una mayor incidencia en la ciudad capital, Santa Cruz de la Sierra. Desde el Servicio Departamental de Salud (Sedes) se alertó que, si el porcentaje de casos no varía, en diez días habrá 3.500 nuevos enfermos con coronavirus.

Roca explicó que alrededor del 40% del personal fue dado de baja por contagios, a lo que se suma otro grupo de trabajadores de la tercera edad que se encuentran en la misma condición desde el inicio de la pandemia.

Los funcionarios del Cenetrop piden que, ante esta situación, se desconcentre el procesamiento de pruebas a otros puntos del país. “Tenemos aproximadamente 2.000 muestras, pueden ser más”, afirmó la jefa de laboratorio del Cenetrop.

Otro funcionario ratificó a la red Unitel la difícil situación en que se encuentra ese centro en Santa Cruz. No hay espacio, no tenemos, ya está todo lleno. Tenemos los refrigeradores, las heladeras todo lleno, en el piso tenemos las muestras, todo está colapsado”, afirmó, mientras mostraba al canal las instalaciones.

Fuente: La Razón