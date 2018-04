Absuelven a uno de los acusados de violación y tortura a una niña

A tres semanas de iniciarse el juicio oral contra Beymar F., de 21 años, uno de los cuatro acusados por haber golpeado y abusado sexualmente a una menor de 12 años en abril de 2016, el Tribunal de Sentencia Número 1 de Sacaba determinó absolver al sujeto a “falta de pruebas suficientes” que lo inculpen del hecho.

Según narró la representante del colectivo Mujeres de Fuego, Ángela Nogales, tanto la víctima como su madre entraron en shock tras la injusticia por parte de las autoridades judiciales a cargo del caso. “¡Enjuicien a mi hija entonces, ella ha debido violarles (a los acusados)!”, gritó la madre tras conocerse la sentencia.

“En el desfile identificativo, la niña identificó a Beymar como su agresor”, señaló Nogales.

Durante el juicio oral, dos de los acusados que actualmente están sentenciados en un centro de infractores del departamento fueron a declarar a favor de Beymar. uno de ellos, Ismael R., se inculpó y dijo que cometió el atroz hecho él solo, según indicó un familiar de la víctima, que no quiso ser identificado, que estuvo presente durante el juicio.

“Uno de ellos dijo que la llevó (a la niña) él solo; pero la versión que brindó la menor fue que fueron cuatro personas. El sujeto indicó en primera instancia que la menor era su novia, posteriormente su amiga; cambia de versiones de manera constante”, agregó.

De esta manera indicó que otro de los acusados, Juan C., también se encuentra en el mismo centro de infractores, y el último acusado, David R., está a la espera de un juicio la siguiente semana, según informó el familiar.

Irregularidades

Durante el juicio oral a cargo del Tribunal de Sentencia Número 1 de Sacaba, se cometieron muchas irregularidades, según indicó la representante de las colectivas Mujeres de Fuego, Ángela Nogales.

“Por meros formalismos han excluido la prueba de la perito psicóloga de la menor, Lorena Cox. Tampoco pudo declarar la exencargada de discapacidad del cual se victimiza el agresor”, añadió.

BEYMAR F. DA SU VERSIÓN DEL HECHO

En una entrevista realizada por Los Tiempos, Beymar F. se declaró inocente y aseguró no haber estado en el lugar donde golpearon y abusaron sexualmente a la niña de 12 años en 2016. “La verdad, no sé nada de este caso. Cuando a la niña la han golpeado yo estaba en mi casa, mi mamá puede comprobar el hecho, varios de mi barrio me vieron”, indicó el acusado que quedó absuelto.

Asimismo, señaló que lo amenazaron de muerte durante el juicio oral y teme por su vida. “Mi mamá está mal, le creció un tumor en el pecho por tanta preocupación. Esa madre (de la víctima) dice que pide justicia pero están mintiendo”.