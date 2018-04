Entre lágrimas, abogado y asesor cercano, se aleja de Demócratas y del alcalde Leyes

El exabogado de Leyes, Sergio Coca. | Los Tiempos

Abogado y asesor cercano, se aleja de Demócratas y del alcalde Leyes

Sergio Coca confirmó que se aleja como abogado de José María Leyes, alcalde de Cochabamba y de todo que lo liga al municipio. Dijo que lo hace tras ver sufrir a su familia por esta situación

Alex Contreras hablando con los medios en Cochabamba. Foto: Marcelo Tedesqui

Sergio Coca, quien fuera abogado del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, ex funcionario de esa repartición y patrocinador de otros trabajadores municipales que enfrentaban procesos anunció este viernes no solamente su alejamiento de la comuna, sino también de Demócratas, el partido del burgomaestre.

“Ayer, producto de actos que difamaron a mi persona, los abogados patrocinantes y tengo entendido que el alcalde municipal (Leyes), pidieron mi alejamiento de este proceso y todos los patrocinios vinculados a otras denuncias de orden penal. Presenté ya los pases profesionales y me desligo y deslindo de esa función. De la misma manera me alejo de la gestión municipal actual y en minutos más, de la misma manera se presenta mi renuncia a los Demócratas Cochabamba. Vuelvo a ser una persona de a pie, y las decisiones se toman con la finalidad de no perjudicar esta investigación de orden penal”, aseveró.

El jurista lamentó que “han manoseado a mi familia, una persona de la tercera edad ha entrado en crisis, hablo de mi mamá quien tuvo que ser internada y no vale la pena todo esto. Por eso presenté los pases profesionales. Ayer, mi familia íntegra me ha pedido que haga esto, y simplemente ahora me retiro a hacer mis labores. Responde a que pisotearon mi nombre. Prefiero alejarme, esperar las determinaciones del Ministerio Público y acatar cualquier determinación que la justicia imparta”, aseveró Coca.

No pudo contener las lágrimas cuando recordó que su familia fue dañada luego de que medios de comunicación (él apuntó directamente el diario Los Tiempos) reportaron el jueves que fiscales habían ingresado al condominio donde vive y que luego la seguridad del lugar cerró las puertas. “Mi madre entró en crisis, mi hijo ha recibido llorando esta noticia, y esto no lo voy a tolerar. Prefiero apartarme de todo esto, la familia ante todo, con la bendición de Dios, agradezco el apoyo, pero ver llorar a mi hijo fue un principio y ha marcado un fin. Le pido a Los Tiempos que repare ese daño a mi familia, muchas gracias”.

Reacción

Minutos después, el secretario ejecutivo de la Alcaldía, Alex Contreras, ofreció una conferencia de prensa en la que señaló que lo de Coca es “una noticia lamentable, tratándose sobre todo de Sergio Coca, como persona y como profesional. Él ya se había alejado del Gobierno Municipal al alejarse de la secretaría de gobernabilidad y ahora renuncia a ser abogado del alcalde y a Demócratas. Esta es una decisión que respetamos porque tiene mucho que ver con los valores familiares. Lamentablemente ayer se propagó una noticia falsa y eso afecta. Para nosotros el pilar de todas las cosas es la familia. Mucha fuerza”. Indicó que no supo si es que el alcalde le pidió que se retire. “No tenemos ningún contacto con él, por las restricciones que tiene”, dijo.

La decisión de Coca se produjo horas después de que el Gobierno anunció que iniciará el caso Mochilas II, que tiene que ver con la compra de mochilas, pero para la gestión anterior. Al respecto, Contreras señaló que al respecto “se tiene que convocar a ex funcionarios municipales, a actuales, y una vez que sean citados irán a declarar. Las gestiones de las mochilas de ambos años estuvieron en auditoría, están ‘aprobadas’ y llama la atención de que ahora se estén desempolvando varios delitos. El Gobierno Municipal es el mayor interesado que este caso sea solucionado”.

EL DEBER / Marcelo Tedesqui