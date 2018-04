Mohamed Elneny se perderá la semifinal de ida contra el Atlético de Madrid

El egipicio se lesionó en el partido de Premier League ante el West Ham United de ‘Chicharito’ Hernández

Arsene Wenger, entrenador del Arsenal, reconoció que el centrocampista egipcio Mohamed Elneny, quien sufrió una aparatosa lesión de tobillo en el partido de liga contra el West Ham United (4-1), será baja el próximo jueves en la semifinal de ida de la UEFA Europa League frente al Atlético de Madrid.

Elneny, de 25 años y pieza clave en el esquema de Wenger, fue retirado en camilla y entre lágrimas poco antes del descanso y podría incluso no llegar a tiempo a la Copa del Mundo de Rusia, la primera de Egipto desde Italia 1990.

“Desafortunadamente, la lesión no tiene buena pinta. Le hemos hecho una radiografía, pero no sé el alcance. Pero, ya digo, no tiene buena pinta”, dijo el veterano preparador francés.

“Es una lesión de tobillo, algo muy doloroso. El partido del jueves le llega demasiado pronto”, añadió.

