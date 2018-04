Natalia Lafourcade: “Voy en contra de lo que marca la industria musical”

Lejos de ir por el atajo que le garantice clips virales, la cantautora mexicana se decidió por un proyecto muy personal, enfocado en lo folclórico. Lo presentará en el Gran Rex. Luego, la espera un largo tiempo sabático.

La mexicana Natalia Lafourcade, a los 34 años, opta por regar las raíces.

Para Natalia Lafourcade (34), la fácil hubiese sido ir en busca de Maluma, J.Balvin, Ozuna u algún otro gran referente del género urbano para realizar una colaboración y así obtener millones de reproducciones. Pero ella, en cambio, fue en contra de la corriente que hoy marca la industria de la música y buscó seguir afianzando su identidad como mexicana y latinoamericana con un proyecto como Musas, que se mete de lleno en la música folclórica del continente.

“En vez de hacer reggaetón o algo moderno me la jugué con algo que se acerca a lo autóctono. Pensaba que quizás no iba a tener la repercusión esperada, pero eso no pasó. La respuesta alcanzó una magnitud impensada, y eso me hace saber que voy por un buen camino”, cuenta.

Del otro lado del teléfono, la dulce voz de Natalia se escucha bajita pero sumamente nítida. En plena gira, esperando un próximo vuelo en un aeropuerto de México, habla pegada al celular, tal como lo hace con el micrófono cuando canta, lo que produce un clima muy intimista.

Luego de una explosión como cantante pop con hits como En el 2000, la cantautora comenzó esta búsqueda personal allá por 2012, con el álbum Mujer Divina, donde reversionó clásicos de Agustín Lara. Después llegó el multipremiado Hasta La Raíz (2015), con canciones propias y la producción de Cachorro López. Y todo se terminó de completar con Musas 1 y 2, que grabó junto a Los Macorinos, un dúo de veteranos guitarristas. Allí combina interpretaciones de temas de grandes compositores con letras propias.

Todo este proceso viene de la mano de un fuerte apoyo del público, cada vez más fiel a su música. En la Argentina, el crecimiento es muy marcado y sostenido. De shows en reductos muy chicos a Vórterix y La Trastienda, para llegar a dos presentaciones en el teatro Gran Rex, el jueves y viernes próximos.

“Me siento afortunada y muy querida por los argentinos. Cada vez viene más gente a los conciertos y eso me hace sentir más abrazada por ustedes”, reconoce.

Y sigue: “Creo que después de muchos años yendo, se está viendo el resultado de tanto trabajo realizado para poder conectar con el público de tu país. Es como una complicidad que se construyó y espero poder mantenerla por muchos años”. Y tras un breve silencio suelta una sonrisa fresa y llena de ilusión. Una constante que se repite en varias oportunidades durante la charla.

-¿Cómo surgió la idea de “Musas”?

-Realmente, juntarme con Los Macorinos era una inquietud personal. Como artista yo quería hacer ese proyecto sin buscar un disco. Mi intención era grabar 30 temas y liberarlos cuando quisiera. Pero el proyecto empezó a tomar su propio camino. La disquera confió y me dijo que tenía que ser mi siguiente álbum. No imaginé que fuera a tener tanto éxito con la gente, porque al final era simplemente una inquietud personal. Quería explorar estos compositores y trabajar con los maestros… Fue un proyecto muy bello porque nos pasaron grandes cosas durante la grabación, en los viajes… Todo fue maravilloso.

-¿Te sentís cómoda yendo en contra de lo que marca la industria?

-Pues sí. Voy en otra dirección muy diferente a lo que marca la industria desde que empecé en mi carrera. Es así. Mis inquietudes van hacia otro lado, hacia otra búsqueda. Tampoco es una cosa que piense demasiado. Simplemente me siento muy afortunada porque puedo hacer la música que amo, que me gusta, y tengo la suerte de poder conectar con el público. Eso no es fácil hoy en día. A mí me hace sentir muy agradecida.

-¿Tuviste que luchar mucho para imponer tu idea?

-Tengo libertad, pero eso no significa que sea fácil hacer las cosas. La luchas es en muchos aspectos. Puede ser con la disquera, pero también es con uno mismo. Hay dudas, miedos, inseguridades… La clave está en transcender esa parte y conectar con la energía más bonita que uno tiene. Ahí no importa nada más que hacer las cosas desde un lugar honesto, real, transparente y puro. Ahí ya estás del otro lado. Siento que hay que hacer las cosas que uno siente. No hay que pensar demasiado. Si tienes una inquietud hay que lanzarse y después defender esos sueños.

-¿Te considerás una diva de la música latina?

-La verdad no sé… Me considero una artista que… (piensa) No sé si una diva, je. Soy una artista integra y honesta. También fuerte. Sé que estoy aquí para cantar, para componer y compartir con la gente. Ese pantalón lo tengo muy puesto. Ya no hay nada que me haga dudar en el aspecto de seguir aquí haciendo lo que hago.

-¿Cómo sos como jefa, sabiendo que mucha gente depende de vos?

-Me siento como una capitana de barco que recorre muchas aventuras. Pero siempre con mis dudas. Por eso me apoyo en mi gente. Muchas veces no tengo respuestas, y ahí me doy la chance de buscar ayuda. Pero sí soy yo la que toma las decisiones. Algunas veces acierto y otras me equivoco. Una característica de un buen líder es saber escuchar a su equipo y no creer que siempre tiene la razón. Hay que estar despierto y bien predispuesto para enfrentar y solucionar conflictos. Esta también es una parte de lo que hago que me encanta.

-Sos muy activa en las redes sociales, donde tenés millones de seguidores. Sin embargo, no exponés tu vida privada y no solés hablar de eso. ¿Por qué? ¿Es una decisión?

-Creo que no es algo muy relevante. También es que mi vida personal es mi vida artística, je. La verdad no sé qué le diría a la gente, sabes. O sea, estoy soltera, felizmente soltera y enfocada totalmente en mi carrera. Eso es mi vida. Te doy un ejemplo: hace cuatro años terminé una casa que me construí durante un largo rato. Es una casa preciosa en el campo, que diseñé a mi gusto; y estuve con mucho cariño en cada detalle. Pero desde que la terminé no he pasado más de 20 días de corrido ahí. Imaginate. Solo pude ir algunas veces cuatro o cinco días, cada tres o seis meses. Indiscutiblemente, cambié una parte de mi vida por mi carrera. Y ahora me voy a ir a mi casa. En dos meses, cuando termine esta gira, me voy a tomar un tiempo sabático con el que estoy muy ilusionado. Porque sinceramente estoy muy cansada. Quiero tomarme un tiempo para mí. Después de mi largo año sabático quizás podría hablar de algo más personal, pero sinceramente he dejado de tener una vida privada desde hace muchos años. La he entregado casi por completo para llegar a donde estoy ahora.

-¿Te arrepentís de eso?

-Para nada. Simplemente pienso que llegó el momento de investigar esa otra parte que tengo pendiente para conmigo mismo. Aviso y aclaro: no voy a dejar de hacer música porque es lo que amo y es mi vida.

La noche de los Oscar, Gael García Bernal y el presente de México

“No tengo un hombre ni a Gael García/Me siento tan vacía/A ver, a ver, que pasa en el siguiente día”.

En el inicio de este siglo, Natalia se empezó a dar a conocer con el tema En el 2000, en el cual nombraba al actor Gael García Bernal, que estaba en su pico de explosión tras la película Amores perros, como un amor imposible de su adolescencia. En marzo se dio el gusto de compartir el escenario con su compatriota en la última entrega de los Oscar.

Con un look a lo Frida Kahlo, Natalia estuvo presente en la 90° entrega de los premios Oscar. Cantó "Recuérdame" junto a Miguel y Gael García Bernal. REUTERS/Lucas Jackson

“Es muy chistoso. Es para que vean que los sueños se hacen realidad, je”, responde cómplice Lafourcade, que cantó Recúerdame el tema de la película Coco, de Disney/Pixar, que apela a rescatar el sentimiento y orgullo mexicano. El tercero en escena fue el cantante estadounidense Miguel.

“Ese momento lo recuerdo como algo valioso y especial, sobre todo para mi gente de México. Lo que más me emocionó de estar ahí fue la posibilidad de pararme en ese escenario tan importante diciendo ‘soy mexicana’”.

Más allá de su perfil, también está la Natalia combativa que expresó en su tema Un derecho de Nacimiento, que incluyó en su último disco para hacer frente a la cruda realidad de su país. “Es un momento de la historia de la humanidad en que decimos ‘ya basta’. Nos toca poder levantarnos, poder ser libres. Estoy convencida que el arte es la medicina para sensibilizar el alma y el corazón”.

Lafourcade se presentará jueves y el viernes, a las 20.30, en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857). Entradas desde $350 por Ticketek. “Vamos a celebrar la música de ‘Musas’ y también de toda mi carrera”, adelantó. Abel Pintos y Kevin Johansen dirán presente como invitados.

Fuente: clarin.com