“Solo por llevar kipá”: el ataque antisemita que indigna a Alemania

Tras la difusión de un video con un ataque antisemita en pleno centro de Berlín, el país parece cobrar mayor conciencia sobre la situación. El ataque no fue un incidente aislado y ha provocado una enorme indignación.

“Tan solo por llevar puesta una kipá”, señala el comunicado del Foro de Judíos por la Democracia y contra el Antisemitismo (JFDA, por sus siglas en alemán). La organización publicó en internet un video en el que se ve a un joven golpear con un cinturón y llamar “yahudi” (palabra árabe que significa “judío”) a una persona que filma lo ocurrido. Los medios alemanes, como el famoso Bild, difundieron el video, que ha causado indignación en Alemania. return t; }(document, "script", "twitter-wjs")); } twttr.ready(function (twttr) { twttr.widgets.createTweet('986382335380738048', document.getElementById('twtr-986382335380738048'), { linkColor: '#0087eb', width: '550', align: 'center' }); });

“Es un incidente que sumamos a los ya sucedidos”, dice sobre el asunto Josef Schuster, presidente del Consejo Central de Judíos en Berlín. “Ya hace tres años advertí de lo peligroso que podía ser ir con kipá en un barrio con muchos árabes de cualquier gran ciudad. Pero con lo ocurrido en Prenzlauer Berg, el burgués barrio berlinés, el antisemitismo en Alemania alcanza una nueva dimensión”, asegura.

JFDA: “Hay que hacer algo”

El número de ataques antisemitas ha aumentado drásticamente en los últimos tiempos. Solo en 2017 se reportaron 950 casos en Berlín. Las autoridades alemanas atribuyen una gran parte de los ataques a grupos de derecha radical, pero las organizaciones de judíos advierten de tendencias antisemitas entre la población musulmana.

Según relataron después a los medios, dos jóvenes, un alemán y un israelí de 21 y 24 años, iban por la calle, cuando tres hombres empezaron a insultarlos. Uno de ellos contó que la kipá era un regalo de un amigo de Israel y por eso la llevaba puesta.

La víctima: “Fue un experimento”

“Era la primera vez que llevaba kipá aquí”, dijo el joven israelí a Deutsche Welle, y aclaró que no es judío. “Se nos advirtió que no debíamos llevar kipá en público, pero yo quería probar que eso no era un problema”. Según su versión, él y su amigo iban tranquilos cuando tres hombres empezaron a agredirlos. La situación escaló cuando su acompañante alemán pidió a los agresores que pararan. “Se pusieron furiosos y corrieron hacia mí”, contó el israelí. Uno de ellos comenzó a golpearle con el cinturón hasta que se interpuso una transeúnte entre ellos.

El agresor se entregó

El autor del ataque antisemita se entregó este mediodía (19.04.2018) a la Policía acompañado de su abogada. Al parecer, se trata de Knaan S., un refugiado sirio de 19 años registrado en un albergue en el estado federado de Brandeburgo y que últimamente vivía en Berlín.

El joven, que ya había sido identificado por la Policía y que está siendo investigado por los delitos de lesiones graves y ofensa, se anticipó así a su detención y será puesto a disposición de un juez.

Gobierno alemán se posiciona contra el antisemitismo

El incidente no podía haber ocurrido en un momento más crítico. En estos días, tienen lugar también en Berlín las conmemoraciones por el septuagésimo aniversario de la fundación del Estado de Israel. La clase política germana reaccionó con decisión ante la noticia: “Hay que ganar la lucha contra tales desmanes antisemitas”, dijo la canciller, Angela Merkel.

La ministra de Justicia, Katarina Barley, describió el ataque como una “vergüenza” para el país. Por su parte, el ministro de Exteriores, Heiko Maas, dijo que “los judíos no deben sentirse de nuevo amenazados entre nosotros”. “Somos responsables de que sea así y de proteger la vida de los judíos”. Eso es precisamente lo que reivindican organizaciones judías como la JFDA: “No necesitamos sermones dominicales, sino abordar el problema”, dijo Levi Salomon, portavoz del JFDA en Berlín. “Ahora deben actuar la clase política y la sociedad civil”, prosiguió Salomon.

Diputado berlinés: “Vergonzoso e inaceptable”

“Estas imágenes son inaceptables y vergonzosas para nuestra ciudad, Berlín”, dijo a DW Raed Saleh, jefe de la fracción de los socialdemócratas en la Cámara de Diputados de Berlín. Saleh nació en Cisjordania y en la capital alemana se dedica al entendimiento entre judíos y musulmanes. Por su parte, Aiman Mazyeck, del Consejo Central de Musulmanes, ve la situación de similar manera: “Me pone furioso cuando veo tal violencia llena de odio”, escribió Mazyeck en Twitter. “No podemos ceder al antisemitismo ni un milímetro de espacio”.

Felix Klein es delegado de antisemitismo del Gobierno alemán.

La importancia de la formación en las escuelas

“Me dejó muy sorprendida oír que algo así podía suceder aquí”, dijo a DW una vecina de la plaza Helmholtz de Berlín, donde tuvo lugar el ataque. Precisamente en un barrio burgués, gentrificado, lleno de supermercados ecológicos, cafés y familias con niños pequeños.

“Es un problema que nos afecta a todos”, dice a DW Felix Klein, delegado de antisemitismo del Gobierno alemán. “Hay que actuar contra los ataques con toda la fuerza de la Justicia, pero, al mismo tiempo, hay que luchar contra sus causas. Empezando por la formación”, dice Klein, quien ocupa este puesto oficial de reciente creación, tras el ataque a una escolar judía. “Hay que crear un clima en las escuelas que haga entender a todo el mundo que estos incidentes no solo afectan a las víctimas sino a toda la sociedad”. El ataque a los dos jóvenes en Prenzlauer Berg se saldó sin heridas graves, pero la fuerza de las imágenes del video parece haberle dado a Alemania una mayor conciencia sobre la situación.

Autor: Daniel Bellut (MS/CP)

