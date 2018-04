Suecia puede jugar sin Ibrahimovic

Karl-Johan Johnsson, el arquero suplente de la selección sueca salió a contestarle a Ibrahimovic, quien aseguró: “un Mundial sin mí, no sería un Mundial”.

Como era de esperarse, las declaraciones de Zlatan Ibrahimovic en el programa de Jimmy Kimmel no cayeron para nada bien dentro de la Selección sueca que consiguió la clasificación para Rusia 2018. Es que tras conseguir su pasaje para el Mundial, comenzó a barajarse la posibilidad de que Zlatan vuelva al equipo, pese a que renunció en junio del 2016.

El mismo se postuló varias veces, y este martes en esa entrevista que brindó en Estados Unidos, lo dejó bien claro: “ Un Mundial sin mí, no sería un Mundial”. Tras sus declaraciones, el primero que salió a contestarle fue Karl-Johan Johnsson, el arquero suplente de la selección sueca, quien aseguró que aún no sabía si Zlatan iba a jugar en Rusia o no, pero que Suecia “puede jugar un Mundial sin él”.

Además dio sus motivos: “Es el entrenador quien decidirá, pero nos clasificamos sin Zlatan, y si él volviera, modificaría toda nuestra táctica. Como equipo, jugamos como colectivo, todos juntos, y Zlatan es individualista, como jugador y como persona. Es una forma diferente de jugar cuando tienes un jugador como Zlatan, Cristiano Ronaldo, Messi en tu equipo, está claro. Porque son jugadores de otra clase, los usas de estilo diferente. No sé si el entrenador va a querer hacer un cambio tan grande, cambiar todo el sistema en el que jugamos. Vamos a ver ”, cerró el arquero.

