Investigan a diputado Huaytari por supuesta legitimación de ganancias ilícitas y este dice que no se “metería” en corrupción

La Fiscalía de La Paz inició una investigación al presidente de la Cámara de Diputados, el arcista Israel Huaytari, por presunta legitimación de ganancias ilícitas, y este afirmó la noche de este miércoles que no se “metería en hechos de corrupción”, además aseguró que él no fue notificado y exigió que se lo haga “de frente”.

El instructivo, que tiene el sello de “urgente”, está firmado por fiscal departamental de La Paz, William Alave. El documento recuerda que el informe de Inteligencia Financiera y Patrimonial de la de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), de fecha 8 de diciembre de 2023, fue remitido al encargado de la Plataforma de Atención de la Fiscalía de La Paz, para que se proceda al registro de la denuncia y posterior sorteo de un fiscal analista.

De acuerdo con el documento, la denuncia fue recibida el 9 de enero 2024 y emitida por la directora general ejecutiva de la UIF, Lizeth Pamela Troche, quien a su vez remitió el trámite 150636, con lo que se conoció que las investigaciones contra Huaytari se encuentran en curso.

“En atención al oficio (…) de fecha 09 de enero de 2024, emitido por la Directora General Ejecutiva de la UIF – Lizeth Pamela Troche Huanca; mediante el cual remite (…) el informe de Inteligencia Financiera y Patrimonial (…) de fecha 08 de diciembre del 2023 (…). El suscrito Fiscal Departamental de La Paz (…) dispone: remitir antecedentes (sic) mencionados a conocimiento del Encargado (a) de Plataforma de Atención de la Fiscalía Departamental de La Paz”, detalla el documento de fecha 10 de enero de 2024.

Asimismo, en el documento se agrega que: “sin perjuicio de lo anterior, se instruye: al Encargado (a) de Plataforma de Atención – Centro, de Fiscalía Departamental de La Paz, informe el número de registro y Fiscal de Analista asignado, sea en el día de su legal notificación”.

En horas de la noche de este miércoles, Huaytari dijo a los periodistas que no conocía de la investigación de la Unidad de Investigaciones Financieras y exigió que se lo haga “de frente”.

“Primero siempre es bueno informarse, si alguien publicó ese supuesto proceso ¿porque no me lo dice de frente? Es feo publicar por redes sociales, es de cobardía. Los fracasados políticos eso lo hacen. Yo sé quién lo hace, sospecho quién hace”, afirmó el presidente de la Cámara Baja.

Además, Huaytari aseguró que él no vive de la política y exigió que se lo haga de manera transparente, pues, afirmó, no se “metería” en hechos de corrupción.

“En cualquier escenario, Huaytari (refiriéndose a sí mismo) siempre va a batallar, sea en lo orgánico, político. Yo no me metería en hechos de corrupción porque Huaytari es trabajador, no vive de la política. Primera vez en la vida política estamos en esta gestión como parlamentarios”, dijo.

En la declaración jurada de bienes de la Contraloría General del Estado, Huaytari cuenta con 10 bienes declarados, un total de bienes activos por 605.350 bolivianos, deudas por 2,78 millones bolivianos y rentas recibidas por 294.215 bolivianos.

La diputada arcista Estefanía Morales del MAS dijo que el presidente de la Cámara de Diputados acudirá a cualquier llamado de la justicia. “Todos los bolivianos debemos someternos a los diferentes procesos de investigación ya sean denuncias de instituciones del Estado o la sociedad civil”, afirmó.

Además, la parlamentaria afirmo que si existe un proceso penal que proviene de la UIF, Huaytari responderá a la justicia. “Va a prestar la declaración correspondiente y si hay algún delito deberá responder a la Justicia. Sin embargo, entendemos de parte de la Cámara de Diputados que no está obstaculizando este proceso”, dijo.

BD/RED