Tío Kiky: pelando al llopo

La llamada recibida es de un número desconocido, la cita concertada para saber detalles del negocio del Tío Kiky queda pactada en un email con el remitente que no permite replay, pero al menos logramos que responda una serie de preguntas que se hacen los Kikylovers y los que quieren ser como él. Increíble las enseñanzas empresariales que nos compartió. Te la transcribimos tal cual.

Comenzamos con lo más obvio; ¿Cuál es la historia de Pollos Kiky? ¿Cómo surge y cómo se desarrolla? ¿Con cuánto personal iniciaron sus actividades? Y actualmente ¿Con cuántas sucursales cuenta y cuánto empleo directo genera?

T.K. Nuestra historia es la típica historia de los grandes que se confían en su tamaño y experiencia, esos que ven el futuro como una repetición del pasado hasta que viene “David”, saca su honda y su buena onda, les tira un piedrazo en la frente, se caen de espalda y antes de morir dicen “joder tío, veo una luz..”. Pero”la luz” la ven tarde

Tengo 12 hijos, la mayoría salieron grandotes a su madre (Madre India)

300 KikyLovers a tiempo completo y casi 400.000 en el face

¿Cuáles considera que han sido los momentos claves en el posicionamiento y trayectoria de Pollos Kiky?

T.K. Cuando la gente dejo de llamarme Kiky, agarro confianza y me llamo tío. Es una experiencia parecida a cuando tu hijo te dice por primera vez “papá”. Joder tío, es la ostia

Desde su experiencia ¿cómo evalúa el panorama que vive el sector gastronómico en la actualidad? ¿Está afectando al sector la desaceleración económica?

T.K. Claro que afecta. Pero ojo, también cuando la gente deja de comer mariscos come más llopo.

En ese contexto ¿Cuáles han sido los retos más importantes que le ha tocado enfrentar desde los inicios de su negocio?

T.K. Superarme a mí mismo. A veces hago un gol de media cancha y me pregunto ¿y ahora que haré para superar esto? Me entra miedo, me da ansiedad, como llopo con más salsas de lo normal y siento culpa. Luego me acuerdo que soy Tío Kiky y se me pasa.

Según su experiencia ¿cuáles son los factores más relevantes que se deben tomar en cuenta a la hora de incursionar en el sector gastronómico?

T.K. Anda al psicólogo, hace un exorcismo, hace sesiones de Programación Neuro Lingüística, o lo que sea, pero sácate esa satánica idea de la cabeza de que “la comida da plata, los pollos dan plata, la pizza o la hamburguesa, da plata….”. Deja tu calculadorita para saber si es negocio y busca una muy buena idea que valga la pena. Todos sabemos que la clave del fútbol es meter gol, el problema son los 11 jugadores que tenés en frente. Si no tenés vocación, una buena causa y una muy buena idea que la gente pueda acogerla, dedicate a otra cosa adulau.

¿Cuál es la receta que sigue Pollos Kiky para mantener la preferencia de su clientela?

T.K. La clave es no publicar nada para el día del padre, la mujer, la abuela etc. etc. La clave es: si no tenés algo genial que publicar u ofrecer, no molestes a la gente.

Si te dan la mano, no te agarres del codo. La gente está sobrecargada de información.

Te imaginas los videos geniales, memes divertidos, etc., que la gente ya ni tiempo de ver y vos lo invadís con tu post de Facebook felicitando a Cotoca por su día o con ese nuevo producto que sacaste solo porque te sobra espacio en la cocina?

Es como que te despierten un domingo a las 6 am, después de que tuviste una súper fiesta en la noche, para darte un folleto donde justo la religión de ese fulano tiene la clave para que te vayas al cielo.

Las marcas se preguntan, “¿Porqué la gente no me escucha cuando tengo algo muy importante que decirles?” ¡Porque los despertás los domingos a las 6 am para hablarles cosas que no les importan!

Uno de los factores más problemáticos en el rubro de los restaurantes es la constante rotación de personal ¿Cómo maneja Pollos Kiky este aspecto?

T.K. La rotación de personal es un problema solo cuando te lo tomas muy personal.

Las nuevas generaciones no quieren quedarse en un trabajo para toda la vida. Si no entendés esto te vas a sentir como el pobre chico que va a las discotecas de Cancún a buscar una pareja estable; es inevitable, te van a romper el corazón.

¿Cuáles son sus proyecciones a mediano y largo plazo? ¿Existe la posibilidad de ampliar sus operaciones a nivel nacional?

T.K. Me proyecto ser un Disney que también venda piernas de pavo.

Evidentemente, una de las claves en el éxito de Pollos Kiky ha sido su estrategia comunicacional ¿Quién es y cómo surge el Tío Kiky?

T.K. Vos ya tenés la clave en tu pregunta; Común (Comun-nicacional). Mis Kikylovers y yo nos miramos como dos enamorados, suspiramos y al mismo tiempo, nos decimos “….tenemos tanto en común…”. Y para llegar a esto, hay que salir de lo común. Comunidad, comunicación, comunión, salir de lo común… capiche?

¿Por qué cree que ha tenido tanta aceptación?

T.K. Porque yo los acepto a mis clientes como son. A veces nos peleamos en facebook hasta llegamos a los gritos. Nos hablamos de tu a tu. Nuestra relación es auténtica. No hablo pa ellos a sus espaldas y despues le hago la sonrisa del perro. Les digo las cosas en su cara y ellos tambien a mi. Pero despues nos volvemos a amar. Y vos sabes, los abuenes son los más emocionantes.

¿Qué sería de Pollos Kiky sin la participación del Tío Kiky?

T.K. No entiendo porque nos querés separar. Mis llopos, mis kikylovers (trabajadores y clientes) y yo, somos uno. Es una santa trinidad. Somos el agua en su estado líquido, sólido y gaseoso. Parecemos tres, pero somos uno.

Surgimos sincrónicamente. No nos podes separar. ¿Acaso son tus ojos los que ven o es toda tu persona la que se ve? ¿Puede ver tu ojo desprendido de tu persona?¿Si quiero que conozcas a mi mascota, me pedirías que la parta en dos para conocer sus órganos, sangre, etc.,? El todo es mayor que la suma de las partes.

El tío Kiky tiene seguidores y detractores ¿Cómo suma esto a la hora de hacer frente a la competencia en el mercado cruceño?

T.K. La palabra frío no existiría si no existirá el calor. La Luz existe gracias a la oscuridad. Batman existe gracias a los villanos de ciudad gótica. Los KikyLovers existen porque existen los KikyHaters. El conflicto da profundidad. De la tensión de los opuestos emerge la creatividad. Así ha procedido la evolución hace millones de años.

Las empresas se han olvidado de este mecanismo primitivo de la vida y lucha contra el, en vez de que juegue a su favor. La gente le tiene miedo al conflicto y al cambio; pero yo me gozo en él. No tengo que adaptarme a ellos porque ellos a mí me parieron. No tengo que aprender a nadar. Soy un tiburón en un mar de competidores surfistas.

En el caso de que la respuesta sea positiva: ¿El Tío Kiky está preparado para dirigirse a un público nacional?

T.K. Que si estoy preparado? Yo tengo Kikylovers que todavía no han probado mis llopos. Esa es la ventaja de ser una trinidad. Yo hace mucho que estoy en el público nacional sólo que todavía no tengo sucursales por allá.

Yo ya estoy en su mente y corazones. Ya se escuchan los tambores y cohetes. Ya puedo oír los cánticos que se corean en mi nombre en el estadio nacional. Solo falta que salga del camerino.

Fuente: Tío Kiky