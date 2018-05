¡Autocrítico! Mascherano: “Demostramos no estar a la altura”

El “Jefecito” habló en ronda de prensa y comparó el nivel de la Selección Argentina con las que son candidatas.

Javier Mascherano habló en ronda de prensa tras el entrenamiento matutino de la Selección Argentina.

El “Jefecito” dijo que “hay selecciones que mostraron un gran nivel y Argentina no demostró todavía estar a la altura”.

TAMBIÉN DIJO

“La Liga China es menor a la que venía jugando, eso está clarísimo. Hay más perdidas, más roces, es un fútbol distinto. Estaba acostumbrado a tener un 80 por ciento del control de pelota. Creo que en lo físico me ha beneficiado”

“Hay que tratar de controlar todas las facetas del juego. Ocupar los espacios es fundamental, más allá de poner a un jugador más defensivo u ofensivo”.

“Soy un soldado: estoy disponible para lo que el entrenador me necesite. Ese es mi rol hoy en día”

“Al entrenador le puedo ayudar desde donde me toque. Mi tarea es ponerle su decisión lo más difícil posible”

“Cuando esté el grupo completo, haremos piña y trataremos que todo vaya bien como pensamos que va a ir”

?”El entrenador va a necesitar de los 23 jugadores. Los que no juegan son mucho más importante de lo que la gente cree. Son lo que te llevan el día a día en el post-partido. Tienen que estar preparados por si tienen que jugar”

“Prometer resultados sería demagogía. No podemos prometer eso, porque no depende pura y exclusivamente de nosotros”

“No me encontré con nadie en la calle que me diga ‘perdieron las tres finales’. Siempre la gente me demostró agradecimiento. No siento todo ese clima que muchas veces intentan acercar desde afuera. No lo siento. A la gente le digo que lo vamos a volver a intentar”

?”Ojalá las futuras generaciones de la Selección puedan convivir con algo más estable”

“Con Sabella llegamos al pico de rendimiento en el Mundial y no siguió. Con Gerardo nos costó el primer año, la mejor versión con él se vio en la Copa Centenario y también decidió irse. Después entramos en la etapa de ir tapando agujeros como podíamos”

“Para volver a River había que poner un dinero. Y sería muy caradura de mi parte decirle a River que ponga dinero. Argentina era una posibilidad en aquel momento, eso sí”

“El entrenador en Barcelona no era de rotar mucho. Si no lo hacía al principio, imaginate en el tramo final de temporada que es donde se juegan las cosas. No es fácil irse en un mercado de invierno. Argentina era una opción, hablé con Francescoli pero no se pudo dar”

“No quiero hacer demagogía. Sería muy fácil para mí decir que fui a buscar minutos para jugar en Argentina . No puedo tomar una decisión de vida pensando sólo en la Selección. En el Barcelona se hacía cada vez más díficil de jugar”

“Argentina siempre es competitiva. El jugador argentino siempre tiene un plus. Tenemos muchas cosas que mejorar, y estamos en eso. La preparación empezó bastante temprano”

“Mi situación no es la misma que hace dos años o que cuatro años atrás. Eso no significa que no pueda seguir aportando cosas. Sé en que puedo aportar y en qué cosas fallo. Pero siempre doy lo mejor de mí y trato de ser responsable del lugar que ocupo”

?”Después de la Copa América pasaron muchas cosas. Nos clasificamos en el final y hoy todavía no alcanzamos el nivel de las grandes potencias. Pero eso no quita que no seamos candidatos a ganar el Mundial ni que podamos sacar adelante situaciones adversas”

?”En una Copa América lo único que servía era ser campeón. En la Copa América Centenario no nos servía perder la final. Veníamos en un nivel ascendente, jugando cada vez mejor. Era el sentimiento general del grupo”

“Ojalá que en Rusia tengamos la misma lucidez que en Brasil”

“Nunca me he sentido dueño de una posición y lugar. Siempre dije que en la Selección tenés que rendir siempre examen. Yo soy de las personas que cuando estoy en un grupo trato de sumar desde dónde me toque y hacerle complicada al entrenador la elección”

“Jamás imaginé todo el recorrido que tuve en Argentina. Ha sido un sueño, inimaginable, pero no es momento de hacer análisis. Y todavía queda más de un mes y medio para cerrar esta etapa”

“Hay que estar convencido de hacerlo. Jugar de esa manera requiere una gran valentía. Se asumen muchos más riesgos. Jorge está apuntando a tratar de, todo el tiempo, convencer al equipo que es esa la forma y que hay que mantenerla durante todo el tiempo”

“Yo no estoy tan de acuerdo que antes de 2014 éramos favoritos. No lo recuerdo así. Durante el Mundial había muchas dudas del equipo, el rendimiento no había sido el mejor. El equipo se fue acomodando y fue mejorando durante la competencia”

“Para mí es la última chance con la camiseta de la Selección Argentina”

Sería un gran error empezar a pensar en retos individuales cuando hay algo tan grande colectivamente. Para mí es la última chance, para otros quizás también. Ojalá que podamos estar a la altura de la competencia”

?”Si está Messi es mucho más fácil, de momento no nos ha alcanzado, pero estuvimos cerca. Solamente nos ha superado Alemania, en el Minuto 113′. El fútbol es muy caprichoso”

“Hemos sufrido imprevistos en las últimas semanas, que han trastocado los planes del entrenador. Pero hay un gran optimismo para que el día del debut en el Mundial, el entrenador tenga los 23 jugadores disponibles”

“La lesión de Romero representa una baja muy sensible no solo en lo futbolístico, sino en lo humano. Lleva 10 años siendo titular en la Selección”

Fuente: foxsports.com.ar