¡Auxiliooo! ¡Mamá tiene WhatsApp y Facebook!

CRISTIAN MASSUD

WhatsApp cambió sus vidas. Y no hay ninguna mamá que no se haya dejado tentar por esta aplicación y que no le haya pedido a su hijo que la descargue desde el Play Store de su celular.

Si antes en el chat tardaban mucho para expresarse y salía el mensaje “escribiendo…” y parecía que nunca terminaban de teclear, ahora las madres son más rápidas que Flash o el Correcaminos. Muchas de ellas viven con el celular en la mano y ahora son sus hijos que les dicen que lo suelten un ratingo, al menos para la hora del almuerzo.

Aprendieron al instante. Ya saben de memes, emoticones, videollamadas, cadenas, audios… y nada les parece ajeno a su cotidianidad. Siete progenitoras de siete famosos bolivianos, entre ellos conocidos youtubers, activos en las redes sociales y ligados a los medios, tienen esa anécdota divertida que los hijos cuentan y que hace escapar una risita a cualquiera que las lea.

¡Ojo!, está prohibido que después de leer estos textos se incomoden o se molesten con sus retoños. El único objetivo de esta nota es adelantar nuestro homenaje por el Día de la Madre.

Gloria Suárez de Limpias y Gloria Mariana Limpias

La propietaria de Promociones Gloria se lleva muy bien con su nueva amiga: la tecnología. Se abrió una cuenta personal de Facebook y usa regularmente el WhatsApp. A veces tiene algunas complicaciones, porque en vez de mandar un mensaje a una persona, termina pasándoselo a la equivocada. Una vez le envió ‘algo’ a su grupo del rosario cuando en realidad el destinatario era a otro. “¡Se chipa enteringa!”, revela Gloria Mariana. Y agrega: “Cuando se da cuenta de que se equivocó, me pide ayuda.

Mi mamá es de esas que comparte cadenas larguísimas y te pregunta: ‘¿La leíste hijita?’. Y yo le contesto: ‘Sí, mamita’, aunque no la haya visto” (y sería bueno que esta parte no la leyera hoy su madre). No se saca selfis, pero siempre pide que le saquen fotos. Después las comparte con sus hijas. No postea en su Facebook, pero le gusta mirar qué hay de nuevo en el muro. Y le dice a Gloria Mariana y a Tatiana que le compartan las fotos de los encuentros familiares en su cuenta oficial (porque hay varias falsas). Ya aprendió a enviar audios y cuando necesita pedir algo ya no escribe, solo graba. Cuando una miss o Gloria Mariana viaja a otro país, ella está firme como un papayo para enviar audios y textos.

