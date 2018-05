Bajo El Penoco: La gran mentira

En el sentido más estricto del término, Bolivia es un país de empresarios. Eso incluye al vendedor del mercado, al que tiene un puesto callejero, al dueño de una pequeña venta de barrio, de una panadería o un taller de soldadura. Empresarios no son solo los grandes o medianos o los considerados formales y si vamos a hablar de cifras es posible que los emprendedores, los que usan su iniciativa y arriesgan su capital, lleguen al 80 por ciento del total.

En consecuencia, el porcentaje de trabajadores asalariados es muy bajo y en ese grupo se encuentran aquellos que no tuvieron la voluntad, las agallas y la capacidad para volverse empresarios. Ahora el Gobierno pretende que justo esas personas que no tienen el espíritu emprendedor se hagan cargo de empresas que ingresen en quiebra, en gran parte por el acoso y la hostilidad del propio Estado. Aquellos funcionarios van a fracasar, como ocurrió con Ametex y otras compañías y seguramente acudirán a un Gobierno que no sabe ayudar a las empresas, sino destruirlas.

Fuente: eldia.com.bo