Campero cree que Doria Medina muestra su “frustración” al criticar el nuevo Palacio

Samuel Doria Medina. Foto: Captura de video.

La ministra Campero reconoció que falta mejorar el sistema de salud, pero remarcó que es una herencia de los gobiernos neoliberales.

La ministra de Salud, Ariana Campero, respondió este miércoles a las críticas que expresó el opositor Samuel Doria Medina en contra del nuevo Palacio de Gobierno y consideró que con sus apreciaciones solo demuestra un nivel de “frustración”.

“Considero que la expresión del señor Doria Medina es una manifestación de frustración que él tiene porque cuando fue autoridad no hizo nada por la salud, seguramente en desconocimiento de los grandes logros (que se alcanzaron en) los 12 años (del gobierno de Evo Morales)”, dijo.

Doria Medina, mediante un video difundido en redes sociales y medios de comunicación, increpó a Morales por gastar mucho dinero en los lujos del nuevo Palacio en lugar de invertir en la mejora del sistema de salud.

“Presidente, la población está molesta ¿Por qué su nuevo Palacio tiene sauna y gimnasio? ¿Por qué tanto despilfarro? Usted no respetó el voto del pueblo y ahora usted no cuida el dinero de todos los bolivianos ¿Acaso no es mejor invertir en salud que gastar en palacios? Deje de lado esos lujos de rey y ese Palacio sea un hospital para todos los bolivianos”, propuso el político opositor.



Fuente: noticiasfides.com