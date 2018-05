Cannes 2018: anuncios en una conferencia de prensa imprevista

La participación femenina, Netflix, las selfies, el perdón a Lars von Trier, en una reunión de Thierry Frémaux, director del Festival, con la prensa.

Efusivo. El delegado general del Festival, Thierry Fréaux, hablando en la conferencia de prensa. REUTERS/Jean-Paul Pelissier

CANNES. Enviado especial

Como diría Marcos Mundstock en un show de Les Luthiers, fuera de programa, en la víspera de la inauguración de la 71ª edición del Festival de Cine de Cannes, Thierry Frémaux, el director del festival, dio una conferencia de prensa en la que habló de muchos temas que le preocupan. Ninguno nuevo, pero que sirve para poner en claro los tópicos por los que se hablará durante esta edición del festival más importante del mundo.

Pasando por la disputa con Netflix, al movimiento #MeToo, las proyecciones en simultáneo entre las galas con la alfombra roja y las de prensa (antes los acreditados de prensa las veíamos antes), y podíamos publicarlas online horas previas a las galas, y eso a ciertos productores parece que no les agradaba cuando les llovían palos a sus películas) y la prohibición de selfies en la red carpet.

Frémaux, y detrás, el afiche de la 71° edición del Festival: una imagen de "Pierrot, le Fou" (1965), de Jean-Luc Godard. REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Por un lado, Frémaux aseguró que el Festival mejorará la proporción entre mujeres y hombres en la integración de sus comités de selección, se nombrará a más mujeres como presidentas de distintos Jurados y seleccionará más producciones dirigidas por mujeres. Bien a tono con los tiempos que corren. Igual, de las 21 películas que compiten por la Palma de Oro, el premio más importante del Festival, este año solamente tres han sido realizada por mujeres.

Por las dudas, Frémaux sostuvo que lo importante es la calidad de las películas, por sobre la cuestión de género. “El cine siempre ha estado en las manos de los hombres”, dijo Frémaux. “Habrá más y más (cineastas femeninas) en el futuro”.

Para refrendar todo lo dicho, anunció que el sábado habrá 100 mujeres caminando por la alfombra roja hacia la Sala Lumière, en un gesto simbólico para “afirmar su presencia”.

Este año Cannes lanzó una línea 0800 para denunciar acoso sexual y hasta estableció un sistema de guarderías para madres.

Alfonso Cuarón, el realizador mexicano de "Gravedad", y ganador de dos Oscar, no estará presente aquí en Cannes con "Roma", su nueva película tras casi cinco años.

Como Netflix decidió retirar todas sus películas, debido a que Cannes estipuló que todas las películas que están en competencia deben estrenarse en salas de cine en Francia, no se verán, entre otras, Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, ni la película sobre Orson Welles The Other Side of the Wind.

Sobre Lars von Trier, que fue “indultado” tras ser declarado “persona non grata” en 2011 por bromear sobre ser un nazi y sentir simpatía por Hitler, Frémaux manifestó que el director danés de Contra viento y marea y Bailarina en la oscuridad “No es antisemita, no es antijudío, no es nazi. Fue castigado y (el presidente del festival) Pierre Lescure junto con la junta directiva del festival decidió que el castigo había durado suficiente”. Von Trier presentará, fuera de concurso, The House That Jack Built, con Matt Dillon, Uma Thurman y Jeremy Davies.

Y con respecto a las selfies, fue escueto, pero contundente: No hay que darle tanta importancia. No venís a Cannes para verte, sino para ver películas”.

