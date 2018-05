Chuquisaca abandona cita con YPFB, desconoce estudio sobre Incahuasi y anuncia batalla legal

Con la mira en el exviceministro de Autonomías Hugo Siles que suscribió los límites departamentales objetados, Chuquisaca abandonó la reunión con YPFB y desconoció el segundo estudio sobre el campo gasífero Incahuasi, que le da el 100% de la pertenencia a Santa Cruz, y anunció medidas legales para mantener congelado el pago de regalías de ese reservorio.

“Chuquisaca ha rechazado el estudio, no lo avalamos y con este estudio no tendrían por qué pretender descongelar los recursos que se encuentran resguardados por la sentencia (del Tribunal Constitucional Plurinacional) 1160”, reclamó el secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Chuquisaca, Felipe Molina.

“Este estudio va a correr el mismo camino que el otro (uno primero que también reconoció todos los derechos de Santa Cruz), vamos a acudir a las instancias legales que corresponden porque no hay un límite definido entre los departamentos, no está demarcado y esa normativa que se ha hecho está siendo impugnada”, añadió.

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) había convocado a los delegados de ambas gobernaciones para la presentación del informe oficial que encargó a la transnacional Sproule para zanjar el conflicto por esa reserva de la que Chuquisaca reclama parte de derechos.

Lo que hizo YPFB, a juicio de Molina, es incumplir la sentencia al basar el nuevo estudio en los límites departamentales que fue validada cuando Siles fungía como Viceministro y que es observada por Chuquisaca.

La cita se instaló a las 11.20, pero minutos después la delegación de ese departamento presentó un documento con las observaciones al informe y pateó el tablero debido que consideran ilegal la delimitación avalada por el cuestionado exviceminstro Siles a quien han acusado de haberse parcializado con Santa Cruz de donde es oriundo, algo que la exautoridad rechazó.

“Recién esta mañana nos hemos enterado que con una certificación firmada por Hugo Siles habían realizado los límites en el estudio, no se ha permitido que se tenga acceso a la información irrestricta como dice el reglamento y no podemos participar en una explicación técnica cuando no nos han permitido hacer el monitoreo y seguimiento de lo que es el estudio”, reclamó Molina.

La postura de Chuquisaca se sostiene en que los límites con Santa Cruz no están definidos y “siempre se ha pedido de que se hagan los límites claros, que se haga una demarcación”, dijo el funcionario, pero Siles, en su momento aseguró que la norma reconoció los límites históricos y que nada era nuevo.

Para ese fin, la semana pasada, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, con el afán de desactivar las protestas en esa región presentó un amparo constitucional en contra de la resolución ministerial de límites y la ley que la terminó por consolidar.

En tanto, Santa Cruz ha pedido dar vuelta a la página en la controversia y recuperar el tiempo perdido en la gestión de la Gobernación por la falta de los recursos económicos congelados desde diciembre de 2017, mientras que un cabildo de cívicos chuquisaqueños definirán esta tarde el rumbo del conflicto. (15/05/2018)