Chuquisaqueños pedirán renuncia de legisladores en cabildo del martes

Organizaciones exigirán la dimisión de asambleístas nacionales y regionales, del oficialismo y la oposición, por defender los intereses de Chuquisaca • Codeinca ratificó paro cívico y determinó suspender los bloqueos en Sucre hasta el martes para facilitar asistencia al cabildo en defensa del campo Incahuasi

La Asamblea de la Chuquisaqueñidad determinó suspender los bloqueos en Sucre hasta el martes para facilitar la asistencia al cabildo en defensa del campo Incahuasi.

Las organizaciones de la sociedad civil de esa región, en el cabildo anunciado para mañana, exigirán la renuncia de todos los legisladores nacionales y regionales tanto del oficialismo como de la oposición que representan a ese departamento, ya que estos no cumplieron su misión principal que es el defender los intereses de su departamento.

El presidente del comité de movilizaciones de ese departamento, Carlos Salazar, dijo que es muy importante garantizar la transparencia a las movilizaciones como verdaderas reivindicaciones departamentales.

Asimismo, la Asamblea de instituciones del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (Codeinca) determinó ayer suspender los bloqueos en esa región; sin embargo, se mantiene el paro cívico indefinido en rechazo al estudio de YPFB que ratifica que las reservas del campo Incahuasi están plenamente en el departamento de Santa Cruz y no en Chuquisaca.

Entretanto, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, reiteró que el Gobierno “dejó la puerta” abierta para encarar un diálogo para dar solución al conflicto.

Cabildo del martes

Chuquisaqueños pedirán renuncia de sus representantes en Legislativo

• Son nueve puntos que tratarán las organizaciones de ese departamento que se movilizan en defensa del campo gasífero Incahuasi • El Gobierno central condicionó el diálogo y dijo que solo hablarán con los que no radicalicen las movilizaciones

En el cabildo de la chuquisaqueñidad que se programó para mañana, martes, en la ciudad de Sucre; las organizaciones de la sociedad civil de esa región, exigirán la renuncia de todos los legisladores nacionales y regionales tanto del oficialismo como de la oposición que representan a ese departamento porque en el conflicto por Incahuasi, estos no cumplieron su principal misión que es defender los intereses de su departamento.

La información fue brindada a EL DIARIO por el presidente del Comité de Movilizaciones (Codemo) de ese departamento, Carlos Salazar.

“Uno de los puntos para la propuesta del cabildo del día martes es pedir la renuncia de todos los representantes electos nacionales y regionales, que representan a Chuquisaca, porque no han hecho ninguna gestión y no nos estamos dirigiendo solo a un partido sino a todos, no es a un partido en específico”, aclaró Salazar.

Con los bloqueos suspendidos a la región pero manteniendo el paro cívico, así empieza la tercera semana de conflictos en Chuquisaca, en especial, en su capital, Sucre, que es también la capital del país. La situación se agravó tras el informe de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que dice que el 100 por ciento de las potenciales reservas de hidrocarburos Aquío e Incahuasi se encuentran en el departamento de Santa Cruz.

Mientras Santa Cruz respiró tranquila y dio un plazo hasta el martes para el descongelamiento de sus regalías, Chuquisaca reaccionó molesta, calificó el hecho como una traición a sus intereses y anunció nuevas medidas también para mañana, martes.

“Se está haciendo una agenda en el transcurso de este domingo y lunes (hoy), son nueve puntos que están en construcción, agarrarán consensos y serán puestos a consideración del Cabildo este próximo martes”, informó Carlos Salazar, presidente de Codemo.

En ese marco, adelantó que uno de los puntos a tratar será la evaluación sobre el trabajo que desempeñaron autoridades nacionales y regionales electas por el departamento de Chuquisaca, es decir, los asambleístas, quienes no respondieron como defensores de su departamento, según el dirigente.

SIN POLITIZAR

En esa línea, para el presidente de Codemo, hay otro tema que es muy importante y es garantizar la transparencia a las movilizaciones como verdaderas reivindicaciones departamentales.

“Otra posición más importante es que ningún dirigente del Comité Cívico, del comité de movilizaciones o sindical, no debe participar del acto eleccionario que viene ni el departamental ni el nacional y eso es una demostración de que estas reivindicaciones no son políticas”, señaló.

VERDADERA NACIONALIZACIÓN

Otro de los puntos que los chuquisaqueños tratarán el martes será pedir una “verdadera nacionalización de los hidrocarburos”.

“Hay posiciones radicales e ideas, pero todo será por consenso; por ejemplo, están pidiendo una nacionalización real de los recursos naturales, es decir, mientras nos estamos peleando por el 11 por ciento del 100 por ciento de las ganancias, las empresas que explotan en Incahuasi se llevan muchísimo más de lo que nosotros estamos pidiendo”, aseguró Salazar.

También existen sugerencias sobre abrir la Constitución Política del Estado (CPE), con el ánimo de revisar el tema de las autonomías para ajustar una verdadera autonomía de los departamentos para que dejen de estar sometidos a la administración centralista del Estado.

Asimismo, como otro tema es la administración de gestión de los recursos del IDH, que deberían ser fiscalizados.

“Otro de los temas es administración y gestión y fiscalización de los recursos del IDH, aquí está pasando lo mismo que en Santa Cruz, por ejemplo los empresarios están más preocupados por los recursos del IDH y no del pueblo, ellos agarran la plata y lo distribuyen las obras entre ellos y luego circulan los diezmos, las prebendas y la mala administración”, aseguró.

Salazar subrayó al afirmar que todo este movimiento no tiene el padrinazgo de partidos políticos.

“Nosotros somos de una nueva corriente que proclama la independencia política, nosotros no somos mandates de los partidos políticos tenemos gente transparente, fuimos identificando a quienes se acercaron con otras intenciones y les hemos restado participación en esta movilización”, concluyó Carlos Salazar, la entrevista que le hizo EL DIARIO.

URQUIZU

El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, a través de su cuenta en Twitter, aseguró ayer que hay un plan para sacarlo del poder departamental.

“Como no pudieron sacarnos por la vía democrática (revocatorio) ahora Codeinca y otros políticos opositores, quieren hacerlo por la vía antidemocrática en el cabildo convocado para el próximo martes 15 de mayo, apoyados por la extrema derecha rancia, racista y facista (fascista) de Sucre”, escribió la autoridad departamental.

Agregó que las “verdaderas intenciones de Codeinca” es “asestar un golpe de Estado para derrocar al Acalde de Sucre y a mi persona como Gobernador de Chuquisaca”.

GOBIERNO CENTRAL

Por su lado, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, reiteró que el Gobierno “dejó la puerta” abierta para encarar un diálogo deseando que no se repita lo mismo que ocurrió cuando se reunieron con los representantes chuquisaqueños en Cochabamba sin mayores resultados.

Eso sí, Rada condicionó y dejó en claro que la negociaciones se harán “con aquellas instituciones y dirigencias que quieran buscar alternativas de solución”.

“No puede ser con aquellos que utilizan el diálogo para hacer tiempo, no firman ningún tipo de acuerdos ni preacuerdos y luego instan a la movilizaciones y las radicalizan”, dijo Rada en una entrevista con el canal estatal.

