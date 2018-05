El otro lado de la medalla

Cocha 2018. Los deportistas bolivianos tienen que enfrentar complicaciones para poder entrenarse de cara a sus participaciones en los suramericanos.







La vida de un deportista no es fácil, y en Bolivia ha quedado demostrado que es más complicado. Si el pasado martes, el judoca tarijeño Martín Michel habló de no competir en los Juegos Suramericanos debido a la falta de apoyo de las autoridades, han aparecido más denuncias de parte de otros deportistas y delegaciones debido a que no cuentan con el apoyo necesario y adecuado para su preparación para los Juegos, como es el caso de la selección de futsal, y el equipo de tiro con arco, quienes no cuentan con infraestructuras para poder prepararse.

Falencias a la hora de entrenar. Mientras un grupo de deportistas ha recibido la correcta concentración para los Juegos Suramericanos, incluso incluyendo la preparación en China, otro grupo ha manifestado que las autoridades deportivas, más propiamente del Ministerio de Deportes, no ha procedido a la correcta ayuda a las diferentes disciplinas para que los atletas se preparen de la mejor manera previo a los Juegos.

Las denuncias por la falta de ayuda han comenzado a conocerse poco a poco, tal como lo hizo el pasado martes el judoca Martín Michel quien comunicó que declinaba su participación debido a la falta de apoyo para los entrenamientos del equipo boliviano en esta disciplina.

A esto debe sumarse los problemas que han tenido los jugadores de las selecciones de futsal y basquetbol que se han preparado “a su manera” e incluso por separado al no haber lugares de concentración para su disciplina. La dotación tardía de equipos adecuados para otros deportistas como el caso de canotaje, que inició su preparación de manera teórica hace una semana, es parte de todo el conglomerado de denuncias de los atletas.

Entre obras y denuncias. Las infraestructuras entregadas hasta el momento no han escapado de críticas ya que han recibido denuncias políticas por sobreprecios o faltas en el proceso de licitación. Aspectos que de alguna manera embarran a la parte deportiva ya que se denuncia que se pudo haber invertido mejor en implementación de equipos para los deportistas por la cantidad de dinero que se ha manejado.

En lo político, la oposición denunció que se dieron 220 adjudicaciones en las obras con un valor total de 119 millones de bolivianos en modalidad de contratación directa. Además de cuestionar la presencia del presidente del Estado en los lanzamientos de licitación.

Lo cierto es que, a poco más de una semana para la inauguración de los Juegos, siguen apareciendo las quejas de los atletas que se sienten rezagados ante la falta de apoyo de las autoridades.

622 Atletas en total

Son los que anunció el Comité Olímpico Boliviano para participar en los Juegos Suramericanos.

Amenazas

El judoca tarijeño, Martín Michel, indicó que tras denunciar que su disciplina no tiene apoyo, recibió llamadas telefónicas amenazándolo e insultándolo por lo que dijo.

Dificultades

La selección nacional de basquetbol en varones, recién iniciará su concentración el sábado ya que los deportistas han encontrado problemas a la hora de viajar a Cochabamba.

Realidad

El marchista nacional, Ronal Quispe, indicó que el 90% de su salario como profesor de educación física lo invierte en su preparación ya que no tiene ningún apoyo.