Irusta responde a Ministro: “Tito a ti te hablo, me estas amenazando, me estas amedrentando”

La Medallista boliviana, Giovana Irusta, denunció la pérdida de 5 talentos bolivianos para los juegos Odesur, y pidió hacer un juicio al Ministro de Deportes, Tito Montaño por la pérdida de estos deportistas durante su gestión por la falta de apoyo del Estado.

El ministro de Deportes, Tito Montaño (Iz) y Giovana Irusta (Der). Fotos: anoticia2.com

Irusta responde a Montaño: “Tito a ti te hablo, me estas amenazando, me estas amedrentando”

Giovana Irusta. Foto: archivo

La Paz, 23 de mayo (ANF).- La medallista boliviana, Giovana Irusta, ante las acusaciones que hiciera el Ministro de Deportes, Tito Montaño, sobre una supuesta deuda de la deportista con el Estado Boliviano, respondió hoy desde Argentina que esta es una forma de amenazarla y amedrentarla, por denunciar el estado de los competidores bolivianos para los juegos Odesur.

“Tito a ti te hablo, me estas amenazando, me estas amedrentado. Estas haciendo uso y abuso de tu autoridad, no sé si lo sabes pero eso ante la ley también es malo y con tus amedrentamientos no me vas a poder callar”, expresó Irusta en una entrevista vía Skype con el canal de televisión Universitaria (TVU).

La medallista afirmó que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación por parte de las instancias correspondientes respecto a alguna deuda y enfatizó que dichas acusaciones fueron hechas con el objetivo de acallarla.

“Cuando los deportistas le dicen sus verdades, que no tienen para comer, él sale con que no son competitivos, cuando yo le digo sus verdades, él me dice que tengo deudas, resulta que ahora es contralor. Voy a seguir diciendo la verdad, el debe ser contralor pero yo no he recibido ningún pliego de cargo, lo único que hace para justificar su gestión es amenazar y amedrentar sacando a la luz o desvirtuando el fin de lo que decimos y los están pidiendo mis compañeros”, afirmó Irusta.

La deportista, denunció en varios medios que gracias a la indiferencia del actual ministro de Deportes, Tito Montaño, se habrían perdido cinco talentos bolivianos, de los cuales, según informó tres competirán en representación de otros países en los juegos sudamericanos 2018.

Irusta refirió que Montaño merece ser sometido a un proceso por la pérdida de estos deportistas durante su gestión.

“Los bolivianos tendríamos que hacerle un juicio a este señor porque dejó escapar a cinco atletas para que representen a este país de los cuales tres participaran en estos juegos, se enfrentaran con sus mismos compañeros llevando otra bandera, que triste que esto suceda en nuestra tierra”, expresó Irusta.

La medallista enfatizó en que “tenemos que hacer juicio a esta persona que en su gestión ha dejado escapar a estos talentos de nuestro deporte”, a tiempo de manifestar que dichos atletas en reiteradas oportunidades se habrían comunicado con el ministerio de Deportes para solicitar ayuda.

Así mismo refirió que no se atendió a ninguno de los requerimientos que hicieran otros deportistas y federaciones para garantizar la preparación física de los atletas en los juegos Odesur.

“Desde un comienzo Tito Montaño se ha negado a recibir a los deportistas nunca ha respondido las cartas que cada uno de los deportistas ha mandado, igual que a las federaciones, las federaciones han mandado planes para encarar este gran proyecto de los ODESUR pero tampoco han recibido respuesta alguna de parte de este señor”, denunció la medallista.

Giovana Irusta, vive actualmente en Argentina y posee un restaurante, según informó.

“Yo me estaba dedicando a mi restaurante, pero ahora no puedo estar indiferente a todo lo que está pasando en mi país porque yo también soy deportista y no puedo quedarme callada cuando a mis compañeros se los maltrata, se los agrede, se los insulta (…) yo soy la voz de todos ellos que están siendo amenazados y decirle a don Tito que no me va a callar”, manifestó Irusta.