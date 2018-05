María Esther Gilio, la periodista uruguaya que hizo de la entrevista un arte

Una mujer que es secuestrada en Brasil y aguanta encapuchada un interrogatorio de 48 horas con entereza y sin amedrentarse, que le ofrece sus servicios de abogada a su compañera de la cárcel, como hizo la Gilio en plena dictadura brasileña, no puede ser insegura. María Esther insistía: “Yo pregunto por falta de seguridad. A mí no me gusta opinar. Me gusta que opine el otro, pero yo no. Desde el escritorio no, le rajo a eso. Yo opino dialogando. Quizás soy entrevistadora porque soy temerosa de mis propias opiniones“.