Ministra López dice que Samuel y Ortiz le huyen al debate

La ministra de Comunicación, Gisela López, lamentó hoy que Samuel Doria Medina y el senador Oscar Ortiz, opositores al gobierno del presidente Evo Morales, no quieran debatir con ella sobre los logros y los supuestos fracasos del Gobierno, como planteó ayer, jueves, y lamentó que se escondan en las redes sociales, desde donde emprenden una campaña de desprestigio. Foto ABI

Ministra Gisela López dice que Samuel y Ortiz le huyen al debate

La ministra de Comunicación considera que ambos opositores le tienen miedo. Les recuerda que es la vocera del primer mandatario y que Evo dialoga siempre con el pueblo

La autoridad resaltó que el Gobierno invirtió muchos recursos en la construcción de centros médicos I Foto: APG Noticias.

La ministra de Comunicación, Gisela López, afirmó hoy que el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Dorias Medina, y el senador demócrata, Óscar Ortiz, se “corren” a debatir con ella. Les recordó que es la vocera del presidente Evo Morales.

“Samuel Doria Medina se corre del debate, Óscar Ortiz se corre del debate, será que es porque soy mujer, no se olviden que soy la ministra de Comunicación, la vocera del presidente Evo Morales”, aseveró la autoridad en conferencia de prensa.

Ayer el opositor y también empresario, desafió al jefe de Estado a discutir la necesidad de construir un nuevo Palacio de Gobierno, en lugar de destinar esos recursos (más de 252 millones de bolivianos) a centros médicos y generar empleos.

López le recordó que el Gobierno construyó 1.032 establecimientos de salud en 12 años y se tiene previsto edificar en los próximos años 49 hospitales de segundo, tercer y cuatro nivel, con una inversión de 1.700 millones de dólares garantizados.

La autoridad sostuvo que “lo único que he recibido son insultos, agresión a través de redes sociales. Si algo me quieren decir Doria Medina y Oscar Ortiz, que lo hagan de frente”, recalcando: “por qué no quieren debatir con esta mujer, soy la vocera del presidente”.

Explicó además que el primer mandatario “todos los días está en debate con el pueblo” y dijo que para los debates políticos están los ministros. Ayer el vicepresidente también desafió a seis líderes de la oposición a discutir, advirtiendo que le temen a su cerebro.

EL DEBER / Jesús Reynaldo Alanoca Paco