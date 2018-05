Ministro Claros afirma que solo se entregará información sobre Odebrecht a comisión oficial

El ministro de Obras Públicas de Bolivia informó que la comisión oficial les hizo llegar el lunes una nota formal para empezar la coordinación, conocer quiénes conforman la misma y cuál es el conducto y el canal por el que se van a comunicar.

Ministro de Obras Públicas, Milton Claros. Foto: Kandire

La Paz, 2 de mayo (ANF).- El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros, afirmó este miércoles que solo responderá con informes sobre las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa a la comisión definida de manera oficial.

“Hay que ser serios en este tema, hay una comisión definida, la oficial, y es a la cual vamos a responder nosotros todas las preguntas, porque pasado mañana van a aparecer otras comisiones y no podemos distraer la información”, enfatizó Claros.

El 3 de abril, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) creó mediante una resolución la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre vínculos contractuales entre el Estado y las empresas Odebrecht y Camargo Correa, firmas vinculadas a escándalos de corrupción en países de la región.

El 11 de abril, siete legisladores de la opositora Unidad Demócrata (UD) y del partido Demócrata Cristiano (PDC) conformaron una comisión paralela para el mismo caso y ampliaron la investigación a la brasileña OAS, a la cual dijeron el Gobierno no quiere indagar.

“Nosotros no vamos a ser cómplices de la corrupción, de la impunidad y nosotros no vamos a entrar en ese juego al cual está yendo el MAS de no investigar a la OAS”, dijo hace unos días el diputado opositor, Gonzalo Barrientos.

Claros informó que la comisión oficial les hizo llegar el lunes una nota formal para empezar la coordinación, conocer quiénes conforman la misma y cuál es el conducto y el canal por el que se van a comunicar.