Raldes: “Me perdí un segundo y no me pude controlar”

El defensor de Bolívar empujó a Henry Vaca y desató la gresca entre jugadores.

El defensor de Bolívar Ronald Raldes aseguró que empujó a Henry Vaca porque se perdió “un segundo”. Además, pidió disculpas a los hinchas de la academia por la gresca que se desató en la cancha, que opacó el espectáculo deportivo. Su equipo terminó perdiendo por la mínima diferencia ante The Strongest (0-1).

Raldes fue expulsado por la acción y se perderá el partido de vuelta, que se jugará el domingo (17:15). “Me perdí un segundo, ni siquiera sabía a quién empujé, solo pedía que sigamos jugando. Hay algunos jugadores que se dedican a perder el tiempo en vez de jugar”, relató Raldes.

El defensor de la academia, y capitán de la selección boliviana, explicó que Vaca no lo ofendió. “Henry no me dijo nada, esto es cosa de fútbol, fue un partido intenso. Me descontrolé y no supe reaccionar”, expresó el zaguero cruceño, que mostró arrepentimiento ante su acción.

Además, Raldes pidió disculpas a los seguidores de la academia porque “ellos vienen al estadio a ver un buen partido, pero no para ver peleas”. El experimentado jugador se perderá la vuelta, que también se jugará en el Hernando Siles. “Me dolerá no estar presente el siguiente partido, pero en Bolívar hay una gran plantilla de jugadores, el que ingrese lo hará bien”, concluyó.

Fuente: diez.bo