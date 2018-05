Señorita Potosí está orgullosa de su tierra Colquechaca, revela que en ocasiones viste de pollera

La Paz, 4 de mayo (Urgentebo).- Marcela Ugalde, señorita Potosí, aseguró este viernes estar muy orgullosa de su tierra, Colquechaca, ubicada al Norte ese departamento y manifestó que en su pueblo, él que dejó con mucha pena hace tres años atrás, a sus 14 años de edad, allá por el 2015 hay chicas muy lindas.

La joven que ahora tiene 17 años de edad conversó con el portal digital Urgentebo.com, al que contó de sus sueños, expectativas y del cómo considera a la mujer del occidente, de pollera, de raíces mestizas y puede llegar a ser considerada una belleza.

Marcela Ugalde se prepara para el Miss Bolivia, evento que se desarrollará el 3 de junio.

¿Cuál es la trayectoria que tienes?

Gané el Miss Potosí ahora me preparo para el Miss Bolivia con el apoyo de mis paisanos, los colquechaqueños, mi Cooperativa y la Alcaldía.

¿Cómo llegas a ser Señorita Potosí?

Llegó la invitación de Mario Barragán, me invitó a candidata para Miss Potosí, obviamente hubo 10 chicas lindas que postularon a un título, tuve el orgullo y me siento afortunado de ser señorita Potosí.

¿Eres modelo?

No soy modelo, me dediqué al estudio y trabajar ,trabajé desde mis 15 años, tengo una vida normal. Estuve conduciendo un programa en Tv Colosal de Sucre y me preparo para entrar a la universidad, posiblemente estudie la carrera de Comunicación Social.

¿Naciste en Colquechaca, porque hay voces que dicen que eres de Tarija?

Yo nací en Colquechaca , estuve hasta mis 14 años y hace tres años que vivo en Sucre por estudio. Nací allá (Colquechaca), estudie allá, viví casi toda mi vida allá y tengo familia allá. A través de mi persona quiero que se conozca el turismo y la cultura de Colquechaca.

¿Vives en Sucre actualmente?

Sí, tuve que emigrar porque en mi región no hay un lugar donde terminar el bachillerato, así que me vine aquí.

¿Cuál o cuáles son tus sueños?

Uno de mis sueños es ayudar a los niños en situación de calle, crearé comedores para que los niños de escasos recursos puedan alimentarse. Quiero que algunas empresas me puedan ayudar en esto.

¿Quiénes son tus padres?

Mi mamá falleció hace como 10 años, lamentablemente soy huérfana de madre y mi papá es de Colquechaca.

¿Vistes de pollera?

Yo visto así para las fiestas , como para el Carnaval: me gusta, varias personas me dijeron que me queda mejor la vestimenta de pollera que de señorita . No visto de pollera, visto de pantalón , pero sí me pongo pollera con mucho orgullo.

¿ Qué es lo más lindo de Colquechaca?

En Colquechaca hay gente humilde, te recibe con los brazos abiertos. En Colquechaca un atractivo es el cerro de Janconata dónde se explota la plata más pura. En la época de la colonia se le decía la ciudad perdida de Los Andes, ahí se creó el primer Banco de Bolivia.

En Colquechaca hay mujeres muy lindas, porque allá se puede ver cholitas de ojos verdes, azules. Porque en la época de la colibia llegaron argentinos , europeos y dejaron sus raíces. Por eso hay cholitas de ojos verdes.

¿Cuáles son tus orígenes?

Mis antepasados son europeos, dueños de minas. Mi papá es de tez blanca , pero mi mamá era de tez morena, del campo.