Tevez: “Si no jugase en Boca, el único club en donde lo haría es en Racing”

Lo reveló el “Apache” en una entrevista con Radio Mitre.

Carlos Tevez está claramente identificado con Boca Juniors y, como anticipó días atrás, piensa retirarse con la camiseta del club de sus amores cuando finalice su contrato.

Sin embargo, una declaración brindada en Radio Mitre el martes dio qué hablar: “Cuando estuve con Néstor me pidió que vaya a jugar a Racing. Racing me cae bien, no es un club que me caiga mal. Yo le dije: “si no jugase en Boca, el único club en donde lo haría es en Racing”. Pero por algo que a uno le gusta la cancha y el clima”.

Con respecto a su futuro, reiteró: “Creo que me queda un año, este es el último. Después se vera en junio del año que viene lo que pase con la Libertadores y si sigo 6 meses más. Me retiro en Boca, quiero disfrutarlo y estar contento porque uno se lo merece”.

¿Qué hará luego? “Me gustaría ser Presidente de Boca, sería otro sueño, pero hoy lo veo largo”, agregó.

Fuente: foxsports.com.ar