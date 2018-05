UE y Cuba celebrarán su primera cumbre ministerial en Bruselas el 15 de mayo

From left to right: Mr Bruno RODRIGUES PARRILLA, Cuban Minister of Foreign Affairs; Ms. Federica MOGHERINI, Italian Minister for Foreign Affairs.

Bruselas, 7 may (EFE).- La Unión Europea y Cuba celebrarán el próximo 15 de mayo en Bruselas una primera cumbre ministerial para abordar el desarrollo de sus relaciones tras el acuerdo político entre la UE y La Habana que entró en vigor provisionalmente en diciembre de 2017 y puso fin a dos décadas de “posición común”.

La delegación comunitaria estará encabezada por la alta representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, y la cubana por su ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, informaron a Efe fuentes europeas.

La reunión servirá para intercambiar pareceres sobre “la cooperación futura en áreas clave” y para revisar “las relaciones bilaterales y los programas de cooperación en áreas como la energía y la agricultura”, informó el Consejo Europeo en un comunicado,

“También se discutirán los esfuerzos de Cuba para reformar su economía, así como el comercio y la inversión entre la UE y Cuba”, agregó la institución que representa a los Estados miembros de la Unión Europea.

Además, en el llamado “consejo conjunto” se abordarán cuestiones “regionales y mundiales”, incluidas las relaciones entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la “cooperación en foros multilaterales en el ámbito del cambio climático y el desarrollo sostenible”.

El pasado mes de marzo, Mogherini defendió en el Parlamento Europeo el modelo de diálogo con Cuba, desarrollado por el bloque comunitario desde la firma del acuerdo de cooperación con La Habana y pese a que persistan las “preocupaciones” por los derechos humanos en la isla.

La jefa de la diplomacia comunitaria dio cuentas a la Eurocámara de su visita a La Habana a principios de año y se mostró optimista sobre la posibilidad de seguir avanzando en la colaboración con la isla a través del Consejo de Cooperación bilateral previsto en principio para mediados de mayo.

Días después, tras la designación del primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, como sucesor de Raúl Castro al frente del Gobierno de la isla, la UE indicó que espera que el nuevo marco de relaciones entre ambos territorios “continúe y se profundice”. EFE

